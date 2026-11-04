Descontento económico y promesas incumplidas pasaron factura al Partido Republicano: Carlos Mercader

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Carlos Mercader, estratega político y analista republicano, ofreció un análisis sobre los recientes resultados electorales que resultaron en la pérdida del Congreso para el Partido Republicano.

Según Mercader, los resultados reflejan un descontento masivo de la población con las políticas de Donald Trump, especialmente en el ámbito económico.

El analista señaló que este descontento se manifestó de manera uniforme en estados tan diversos como Kansas, Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio.

Costo de vida alto

Para Mercader, este voto de castigo se tradujo en el bolsillo de los ciudadanos, quienes enfrentan un alto costo de vida. “Todos los días tienen que ir al supermercado, a hacer sus compras de alimento y etcétera, y obviamente sienten el peso económico, que es un costo de vida alto”, señaló.

Este incremento en los costos está estrechamente vinculado a las políticas tarifarias, el precio del petróleo y la incertidumbre generada por la guerra con Irán. El analista criticó que se hubiera anunciado el fin del conflicto y la baja del petróleo sin que esto ocurriera.

El voto hispano

Añadió que el voto hispano también mostró un cambio significativo en esta jornada electoral. Según cifras presentadas por Mercader, un 69% de los hispanos respaldó a los candidatos demócratas, frente a un 30% que optó por los republicanos.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:28 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: