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“Trump dijo: voten como si yo estuviese en la boleta y eso hicieron los votantes”: Luisana Pérez

El Partido Demócrata consiguió recuperar el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término celebradas el pasado martes 3 de noviembre. Los resultados representan un duro golpe para el presidente Donald Trump y su Partido Republicano, que perdió escaños incluso en estados tradicionalmente conservadores como Texas, Kansas y Carolina del Sur.

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Las nuevas mayorías demócratas asumirán en enero de 2027 y tendrán capacidad para ejercer un mayor control sobre el Gobierno durante los dos últimos años del mandato presidencial.

En el marco de estos resultados habló en 6AM W de Caracol, Luisana Pérez, portavoz de los gobernadores demócratas.

¿Cuál fue la principal razón del golpe electoral?

La portavoz indicó que el mayor golpe para Donald Trump fue cuando él dijo: “Voten como si yo estuviese en la boleta” y eso fue lo que la gente hizo. Hubo un referéndum a la gestión de estos dos años. Los votantes no están contentos con los precios del día a día, con las redadas inhumanas que se están llevando en el país y eso le pasó factura.

“Anoche vimos una victoria contundente de los demócratas en áreas y estados donde ni siquiera esperábamos una victoria, con márgenes tan amplios para los candidatos demócratas”, indicó la portavoz.

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¿Qué cambió en la campaña demócrata?

Luisana Pérez afirmó que hubo varios factores, uno de ellos que tuvieron increíbles candidatos, hubo un mensaje de los demócratas que le llegó a los votantes, que les interesaba a los votantes.

“Se unieron varias cosas: Candidatos con un mensaje muy claro y el descontento de los ciudadanos a las políticas de Donald Trump”, puntualizó.

Resultados de las elecciones:

Los demócratas recuperaron la Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 244 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

Y, aunque los republicanos resistieron sufriendo en bastiones como Florida, la oposición logró también su objetivo más difícil: dar un vuelco al Senado, con victorias tan históricas como simbólicas en Texas, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio.

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