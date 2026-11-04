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Larry Summers prevé una “corrección hacia la racionalidad” en economía de EEUU tras las elecciones

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, quien desempeñó un papel clave en las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama, prefirió un análisis sobre el panorama económico y político tras las elecciones intermedias en EE. UU., en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

Para Summers, este resultado representa un cambio necesario para el país: “Creo que esto será una corrección largamente esperada hacia una mayor racionalidad en la economía estadounidense”.

Según explicó el economista, bajo este nuevo escenario legislativo se espera “menos intervención arbitraria en la economía, más preservación de las protecciones sociales básicas, un mayor énfasis en incluir a todos en la creación de prosperidad y la provisión de la regulación necesaria”.

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