Cartagena redujo consultas por infecciones respiratorias, pero aumentaron los casos en UCI

Según el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), con corte a la semana epidemiológica 41 de 2026, las atenciones en consulta externa y urgencias bajaron un 20,3 %, mientras que las hospitalizaciones en sala general disminuyeron un 11,67 %, en comparación con el mismo periodo de 2025. Sin embargo, los ingresos a unidades de cuidados intensivos (UCI) aumentaron un 4,7 %.

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“Estamos analizando semanalmente las notificaciones por virus respiratorios para identificar cambios y orientar las acciones de prevención”, explicó Eva Masiel Pérez Torres, líder de Vigilancia en Salud Pública del Dadis.

En las muestras analizadas por la red de vigilancia, el virus sincitial respiratorio (VSR) representó el 38,8 % de los resultados positivos, seguido del rinovirus, con el 21,6 %. También se identificaron influenza A (9,9 %) e influenza B (4,8 %).

Ante la temporada de lluvias, el Dadis pidió reforzar las medidas de prevención, especialmente para proteger a niños menores de cinco años y adultos mayores.

Entre las recomendaciones están lavarse las manos frecuentemente, mantener ventilados los espacios, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar y utilizar tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios. También se recomienda mantener al día las vacunas y evitar la automedicación.