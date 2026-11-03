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03 nov 2026 Actualizado 18:17

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Expectativa por audiencia de ANLA para ampliación de aeropuerto: “licencia tiene más de 30 años”

Otro de los puntos importantes a tratar, será el manejo de aguas residuales, compra de predios y la protección sonora

Colprensa- Óscar Díaz

Colprensa- Óscar Díaz / Oscar Diaz Acosta

Colprensa- Óscar Díaz
Cartagena
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El próximo lunes 30 de noviembre en el hotel Corales de Indias, se cumplirá la audiencia pública ambiental convocada por la ANLA, donde vecinos de barrios como Crespo, 7 de Agosto, San Francisco, Cielo Mar, comunidades negras de La Boquilla, gremios y ciudadanía en general, expondrán sus inquietudes alrededor del proyecto de ampliación al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

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Previo a ese espacio, se realizó una socialización con los actores involucrados, ambientando el encuentro de finales de mes. En diálogo con Caracol Radio el periodista y vecino de Crespo, Álvaro Anaya, destacó la relevancia de revisar el licenciamiento a la terminal aérea, según él, porque el último permiso se otorgó en 1995, cuando las condiciones del entorno, la infraestructura y el movimiento de pasajeros eran totalmente diferentes.

El comunicador destacó que una de las inquietudes más importantes, es qué va a pasar después del vencimiento de la concesión otorgada a OINAC. “nos vamos a quedar con el mismo aeropuerto, o se le dará paso a los empresarios que buscan la construcción de un aeropuerto más moderno en la zona norte”.

Otro de los puntos importantes a tratar, será el manejo de aguas residuales, compra de predios y la protección sonora que manifiestan líderes de sectores cercanos, es un compromiso que se ha desatendido históricamente.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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