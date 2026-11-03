Expectativa por audiencia de ANLA para ampliación de aeropuerto: “licencia tiene más de 30 años”

El próximo lunes 30 de noviembre en el hotel Corales de Indias, se cumplirá la audiencia pública ambiental convocada por la ANLA, donde vecinos de barrios como Crespo, 7 de Agosto, San Francisco, Cielo Mar, comunidades negras de La Boquilla, gremios y ciudadanía en general, expondrán sus inquietudes alrededor del proyecto de ampliación al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.

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Previo a ese espacio, se realizó una socialización con los actores involucrados, ambientando el encuentro de finales de mes. En diálogo con Caracol Radio el periodista y vecino de Crespo, Álvaro Anaya, destacó la relevancia de revisar el licenciamiento a la terminal aérea, según él, porque el último permiso se otorgó en 1995, cuando las condiciones del entorno, la infraestructura y el movimiento de pasajeros eran totalmente diferentes.

El comunicador destacó que una de las inquietudes más importantes, es qué va a pasar después del vencimiento de la concesión otorgada a OINAC. “nos vamos a quedar con el mismo aeropuerto, o se le dará paso a los empresarios que buscan la construcción de un aeropuerto más moderno en la zona norte”.

Otro de los puntos importantes a tratar, será el manejo de aguas residuales, compra de predios y la protección sonora que manifiestan líderes de sectores cercanos, es un compromiso que se ha desatendido históricamente.