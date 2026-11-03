Estudiantes de colegios en Caratgena se llevaron el podio en la final de la Liga de Robótica

El talento tecnológico de los colegios oficiales de Cartagena se tomó la Gran Final de la Liga de Robótica. Entre programación, creatividad y trabajo en equipo, estudiantes de distintas instituciones demostraron sus habilidades y ocuparon los tres primeros lugares de la competencia.

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El equipo PROMOBOTS, de la Institución Educativa Promoción Social, se quedó con el título al alcanzar 1.500 puntos. Sus integrantes, Fiorellis Angelina Rodríguez González, Sofía Ángulo Vargas, Alejandra Carrizo Díaz, Isaías Rodríguez y Diego Armando Britto, celebraron el resultado después de varias jornadas de preparación.

El segundo lugar fue para IEFEBABOT, de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, con 1.300 puntos, mientras que SLUB, de la Institución Educativa San Lucas, completó el podio con 1.200 puntos.

La final reunió a ocho equipos y 49 participantes, seleccionados después de tres encuentros clasificatorios que convocaron a más de 160 niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

Isaías Rodríguez, integrante del equipo ganador, destacó el esfuerzo colectivo que les permitió alcanzar el primer puesto.

“Estamos muy felices de haber logrado todo esto. Esto no habría sido posible sin mi maravilloso equipo. Nos esforzamos bastante para alcanzar todo esto”, expresó.

Su compañera Alejandra Carrizo también envió un mensaje a quienes participaron en la competencia y no consiguieron el primer lugar: “Nosotros en un inicio no ganábamos y yo sé que cada uno con su esfuerzo y dedicación podrá lograr grandes cosas, incluso mejores que nosotros”.

La Liga de Robótica es una iniciativa de la Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en alianza con Robotic Minds. Su propósito es acercar a las nuevas generaciones a la ciencia, la programación y la innovación mediante experiencias prácticas.