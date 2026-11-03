Hay contraflujo en la Avenida Santander por montaje de palcos de Independencia

La movilidad por la Avenida Santander tendrá cambios durante las próximas dos semanas debido al montaje de los palcos para las Fiestas de Independencia. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) puso en marcha un contraflujo vehicular que se mantendrá hasta el 16 de noviembre.

La medida comenzó a las 12:00 de la madrugada de este martes y comprende el tramo entre Las Tenazas y la calle Baloco, sobre la calzada contigua a la muralla.

El cierre parcial hace parte del Plan de Manejo de Tránsito diseñado para permitir la instalación de la infraestructura que se utilizará durante el tradicional desfile de Independencia del 11 de Noviembre.

Para reducir las afectaciones, el DATT estableció rutas alternas según el tipo de vehículo y su destino:

Buses y busetas: al llegar al sector de la India Catalina deberán tomar la vía marginal del Cabrero para continuar sus recorridos.

al llegar al sector de la India Catalina deberán tomar la vía marginal del Cabrero para continuar sus recorridos. Vehículos particulares hacia Bocagrande: podrán utilizar las avenidas Rafael Núñez y Venezuela durante las horas de mayor circulación.

podrán utilizar las avenidas Rafael Núñez y Venezuela durante las horas de mayor circulación. Desde Bocagrande hacia el aeropuerto: deberán tomar la avenida Blas de Lezo, continuar por el carril Solo Bus hasta la avenida del Panamá y realizar el retorno en la glorieta de Muebles Jamar para dirigirse hacia la India Catalina.

El director del DATT, José Ricaurte, pidió a los conductores planificar sus desplazamientos, respetar la señalización provisional y seguir las instrucciones de los agentes de tránsito.