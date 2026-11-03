Saliendo es saliendo, la colección de Marca Bolívar para Las Fiestas de Independencia

La fiesta de noviembre también se lleva puesta. Con estampados inspirados en los picós, los carteles de los bailes de champeta y los colores que llenan las calles durante las Fiestas de Independencia, Marca Bolívar lanzó Saliendo es Saliendo, una colección que celebra la identidad festiva de Cartagena y el talento de las mujeres del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La propuesta, desarrollada por Elar, el proyecto de moda de la Gobernación de Bolívar, reúne prendas que toman elementos de las celebraciones populares para convertirlos en diseños que conectan la moda con la cultura del Caribe.

Pero detrás de cada pieza hay una historia de trabajo y tradición. La colección fue confeccionada por mujeres de Bolívar y contó con la participación de las tejedoras de Mampuján, reconocidas por su técnica de tela sobre tela, con la que construyen relatos a través del arte textil.

“Queríamos que la gente pudiera llevar la fiesta puesta con orgullo, y que cada prenda contara también quién la hizo. Saliendo es Saliendo es Cartagena y es Bolívar, hecha a mano por mujeres de nuestro departamento”, expresó Angélica Salas, gestora social de Bolívar.

La colección ya está disponible en el Centro Artesanal Marca Bolívar, ubicado en el Palacio de la Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena.