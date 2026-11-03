El Teatro Adolfo Mejía abrió noviembre con exposiciones, circo y música coral

Noviembre tendrá una agenda para quienes disfrutan del arte y la cultura en Cartagena. El Teatro Adolfo Mejía anunció una programación que reunirá artes plásticas, circo contemporáneo y música coral, con tres propuestas seleccionadas mediante la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026.

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La primera parada será en el Espacio Galería Museo, donde permanecerá durante todo el mes la exposición Origen, de la artista Vanessa Periñán. Con entrada libre, la muestra propone una mirada contemporánea a la historia de Cartagena, a partir de su patrimonio arquitectónico, la memoria afrodescendiente e indígena, la espiritualidad y las escenas de la vida cotidiana.

El jueves 19 de noviembre, a las 7:00 de la noche, el circo llegará al escenario con La Niña Emilia, una puesta en escena de la compañía Circo Caribe que rinde homenaje a Juana Emilia Herrera y a su legado en la música tradicional del Caribe. Las entradas están disponibles en Tuboleta.com.

La programación continuará el domingo 29 de noviembre, también a las 7:00 p. m., con la Gala Voci del Mare. Bajo la dirección de Fernando Carrillo, el Coro de Cámara Voci del Mare ofrecerá un recorrido musical por los territorios y las identidades que han marcado su trayectoria. La boletería se encuentra disponible en la misma plataforma.

La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón, destacó la diversidad de la agenda y el papel del teatro como escenario para los artistas locales.

“En noviembre le apostamos a una oferta multidisciplinar que va desde las artes visuales y el circo contemporáneo hasta la música coral”, expresó.