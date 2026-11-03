IPCC abrió convocatoria con $239 millones para impulsar espectáculos artísticos en Cartagena

La Escuela Festiva del IPCC avanza en Cartagena con espacios de formación y diálogo cultural

El talento artístico de Cartagena tendrá una nueva oportunidad para llegar a teatros, plazas, parques y otros escenarios de la ciudad. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) abrió la convocatoria Cartagena Ciudad de Derechos 2026: Circulación Local Ciclo 3, que entregará 28 estímulos económicos para promover espectáculos de música, danza y artes dramáticas.

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La convocatoria cuenta con una bolsa de 239,2 millones de pesos, distribuidos en tres modalidades: 12 estímulos para música, siete para danza y nueve para artes dramáticas. Entre las propuestas que podrán participar se encuentran bandas de viento tradicionales, grupos de champeta y música popular, orquestas tropicales, agrupaciones corales, compañías de danza y proyectos de teatro infantil o familiar.

La iniciativa busca fortalecer la circulación de las artes escénicas y acercar las propuestas locales a la ciudadanía en las tres localidades del Distrito, especialmente durante la agenda cultural de fin de año.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó que el proceso busca ofrecer oportunidades transparentes al sector artístico. “Queremos invitar a todas las agrupaciones de artes escénicas a inscribirse y ser parte activa de esta agenda que llenará de arte y dinamismo el cierre de año en Cartagena”, expresó.

¿Quiénes pueden postularse?

Podrán participar personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas del sector de las artes escénicas que tengan domicilio fiscal en Cartagena y acrediten al menos tres años de trayectoria artística y trabajo cultural en el Distrito.

Además, las propuestas que cuenten con certificación de enfoque diferencial, relacionada con población LGBTIQ+, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades NARP o Rrom, recibirán cinco puntos adicionales en la evaluación.

Las postulaciones se realizarán de manera virtual a través de la plataforma convocatorias.ipcc.gov.co. El plazo vence el 6 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde.