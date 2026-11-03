Alcalde pidió ayuda a Findeter para destrabar el puente de Las Palmeras

Cuatro años después de iniciar su contratación, el puente de Las Palmeras sigue sin estar terminado. Ante los retrasos y las dificultades en su ejecución, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, pidió a Findeter intervenir para destrabar el proyecto y garantizar que las obras respondan a las necesidades de las comunidades.

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Durante una inspección en el sector, el mandatario cuestionó el ritmo y la calidad de los trabajos, y recordó que su administración había solicitado desde el comienzo corregir las deficiencias de la intervención.

“Desde el primer momento se le dijo a Findeter que esto no se estaba haciendo bien”, manifestó Turbay, quien invitó a María Paula Quejada, nueva presidenta de la entidad, a visitar Cartagena y conocer de primera mano el estado del proyecto.

El alcalde aseguró que el Distrito está dispuesto a aportar recursos para acelerar la terminación de la infraestructura. “Yo quisiera que viniera, nos acompañara y pudiera ayudarnos a resolver esto por fin”, expresó al dirigirse a la funcionaria.

Una obra clave para prevenir inundaciones

La intervención no solo busca mejorar la movilidad de Las Palmeras y Las Palmeritas. También tiene un papel importante en el manejo de las aguas que llegan desde Turbaco y desembocan en la Ciénaga de la Virgen, a través del canal Matute.

Durante las recientes lluvias, fue necesario abrir los diques para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de represamientos. Las labores también incluyeron limpieza y retiro de taruya.

El proyecto contempla un puente tipo cajón de 32 metros de longitud y nueve metros de ancho, con calzada vehicular y andenes peatonales, soportado sobre 56 pilotes. Además, incluye la construcción de cinco box culverts para mejorar el encauzamiento del canal.

La obra estuvo suspendida durante un periodo prolongado mientras se realizaban ajustes técnicos y mesas de diálogo con la comunidad, debido a las condiciones del terreno y los factores climáticos.

Turbay insistió en que la infraestructura debe responder a las condiciones hidráulicas del sector y proteger a las familias, así como a espacios cercanos como el CDI, la Casa Cultural y la institución educativa.