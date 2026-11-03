Trayectoria de Jesús de Miguel, el jugador que perdió la vida tras un fuerte golpe en un partido

Jesús de Miguel durante su etapa en el Castellón / X: @CDCastellon.

Una devastadora noticia ha sacudido y conmovido el mundo del fútbol durante este martes. El delantero Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratario, luego de un fuete choque con un jugador rival.

En los minutos finales del juego entre su equipo y Andorra, de Miguel tuvo un fuerte choque con el portero Jesús Owono, de Guinea Ecuatorial. Owono impactó al delantero con la rodilla en la altura del pecho, lo que ocasionó el deceso del delantero horas más tarde.

Trayectoria de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel nació en Madrid, España, el 21 de septiembre de 1996, recientemente había cumplido 30 años. Toda su carrera deportiva la hizo entre equipos de tercera y segunda división de su país.

Se formó en las divisiones inferiores del CDE Lugo Fuenlabrada y del CD Leganés, debutando como profesional finalmente en el Leganés B, donde permaneció entre los años 2015 y 2016.

Entre el 2016 y el 2023 jugó en equipos como el Fuenlabrada, Internacional de Madrid, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca. Su salto a la segunda división lo dio en el Castellón, equipo al que llegó en el 2023 y con el que logró el ascenso, registrando 25 goles en 88 partidos disputados.

En 2025 se marchó al Tenerife, con el cual volvió a ascender a segunda nuevamente y en el que está temporada no había podido convertir ni sumar anotaciones aun en seis compromisos disputados.

En total, Jesús de Miguel disputó 266 partidos como profesional, registrando 74 tantos y aportando 21 asistencias.