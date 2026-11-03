🔴EN VIVO Galatasaray vs. Stuttgart: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

Galatasaray y VfB Stuttgart se enfrentan este martes 3 de noviembre en el RAMS Park de Estambul.

Por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. El compromiso comenzará a las 12:45 p. m. (hora de Colombia), en un duelo que promete emociones entre dos equipos con objetivos diferentes en el certamen.

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El conjunto turco llega motivado tras conseguir una importante victoria por 4-2 frente al Lille en territorio francés. Actualmente ocupa la posición 23 de la tabla general con tres puntos y buscará aprovechar su localía para sumar una nueva victoria que le permita escalar posiciones. Además, viene de golear 4-0 al Konyaspor en la liga local, con Victor Osimhen como una de sus principales figuras ofensivas y Dávinson Sánchez como su figura en defensa.

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Por su parte, el Stuttgart atraviesa un destacado momento en la competición europea, donde se ubica en la sexta posición con siete puntos y todavía no conoce la derrota. El equipo alemán viene de vencer 4-2 al Bayer Leverkusen en la Bundesliga y buscará mantener su buen rendimiento en Estambul, respaldado por su solidez defensiva y el poder ofensivo de Ermedin Demirović y Deniz Undav. Siga aquí el minuto a minuto de este atractivo encuentro de Champions League.

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