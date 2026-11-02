Agente de Jhon Lucumí sobre su llegada a Juventus: “Sabía que iba a llegar a un grande”

La llegada de Jhon Lucumí a la Juventus representa uno de los movimientos más importantes en la carrera del defensor colombiano. Sobre esta operación se pronunció Simone Rondanini, su agente y codirector de la agencia The.Team, quien recordó cómo se fue construyendo el camino del futbolista hasta llegar a uno de los clubes más importantes de Italia.

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Rondanini explicó que, desde la llegada de Lucumí al Bologna, existía la intención de que ese paso se convirtiera en una plataforma para seguir creciendo y alcanzar un equipo de mayor dimensión. El representante destacó que el colombiano tenía claro su objetivo de dar un salto en su carrera y que su etapa en el conjunto rossoblù sería fundamental para conseguirlo.

“Sabía que iba a llegar a un grande… Quizá tardamos un año más de lo que queríamos”, señaló el agente, al referirse a las expectativas que acompañaron al defensor durante su paso por el Bologna.

Lucumí y su papel en la Selección Colombia

El representante italiano también se refirió a la importancia del defensor en la Selección Colombia y su protagonismo de cara a los próximos años.

“A nivel selección, va a ser titular indiscutible. No creo que cambie de aquí a cuatro años”, afirmó Rondanini, quien destacó la relevancia del colombiano en el combinado nacional.

Finalmente, el agente no descartó que el buen momento de Lucumí pueda despertar el interés de otros clubes europeos en el futuro, aunque dejó claro que, por ahora, el objetivo del futbolista está centrado en su presente.

“Quizá el destino… A lo mejor te llegan equipos de España o de Inglaterra y habrá que verlo en su momento. De momento, su foco es hacerlo muy bien tanto con la Juve como con Colombia y ganar lo máximo posible”, concluyó.