🔴EN VIVO Shakhtar Donetsk vs. Sporting: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

Shakhtar Donetsk y Sporting CP se enfrentan este martes 3 de noviembre por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Donde el conjunto ucraniano ejercerá su localía en busca de una victoria que lo acerque a la clasificación.

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El Shakhtar llega ubicado en la posición 17 de la tabla general con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. El equipo ucraniano buscará recuperarse tras caer 0-1 frente al Inter de Milán en la jornada anterior y volver a sumar en el torneo, respaldado por su propuesta de posesión y el talento ofensivo de Georgiy Sudakov, Artem Bondarenko y Danylo Sikan.

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Por su parte, el Sporting CP ocupa el puesto 12 con seis unidades y necesita recuperarse después de perder 2-3 frente al LASK en su última presentación europea. El conjunto portugués buscará imponer su intensidad y velocidad por las bandas, con Francisco Trincão y Luis Javier Suárez como protagonistas, para conseguir tres puntos que le permitan consolidarse en la parte alta de la clasificación. Siga aquí el minuto a minuto de este encuentro de Champions League.

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