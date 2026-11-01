Bomberos de Cartagena atendieron dos incendios estructurales

Los incendios ocasionaron daños materiales en habitaciones y elementos del hogar, sin personas lesionadas.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió dos emergencias por incendios estructurales entre la noche del viernes 30 de octubre y la madrugada del sábado 31 de octubre, en los sectores de Alameda del Jardín y Los Corales.

Las situaciones fueron controladas por las unidades bomberiles, que actuaron para contener las llamas y evitar mayores afectaciones. En ambos casos se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas.

Incendio en Alameda del Jardín

A las 11:15 p. m. del viernes 30 de octubre, los bomberos atendieron un incendio en un apartamento del conjunto residencial Alameda del Jardín, que se encontraba en etapa de decaimiento al momento de la intervención.

La zona de origen fue identificada en una habitación secundaria, donde el fuego afectó el aire acondicionado y ocasionó pérdidas totales en la habitación, incluidos una cama, un clóset, ropa, un televisor, una computadora, un abanico y otros elementos.

No se reportaron personas lesionadas. El monto de las pérdidas materiales y las causas del incendio están por establecerse. Una vez finalizada la atención, el apartamento fue entregado a la administración.

Incendio en una vivienda del barrio Los Corales

A la 1:23 a. m. del sábado 31 de octubre, 2 máquinas extintoras y un carrotanque atendieron un incendio estructural en una vivienda de tres plantas, ubicada en la manzana A, lote 17, del barrio Los Corales.

La emergencia, que se encontraba en etapa de libre desarrollo, fue atendida bajo el mando del teniente Adolfo Canabal, con apoyo del personal operativo.

El inmueble, utilizado como residencia para estudiantes, registró daños directos por el fuego en tres habitaciones, incluidos los elementos que se encontraban en su interior. Además, otras cuatro habitaciones resultaron afectadas por la radiación térmica y el hollín. También se reportaron daños en el cielo raso, las puertas y otras áreas de la vivienda.

No se reportaron personas lesionadas. Las pérdidas económicas y las causas del incendio están por establecerse.

Bomberos reiteran el llamado a prevenir incendios

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena recuerda que la prevención es fundamental para proteger la vida, los bienes y la integridad de las personas, especialmente en viviendas y locales comerciales.

Por ello, recomienda:

Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas: evitar sobrecargar tomacorrientes, utilizar extensiones de manera permanente o conectar múltiples equipos en una misma toma.

Mantener los aires acondicionados en buenas condiciones: realizar mantenimiento preventivo, revisar conexiones eléctricas y evitar el uso de equipos que presenten ruidos, olores a quemado o calentamiento anormal.

Desconectar los equipos que no se estén utilizando: especialmente durante la noche, sin desconectar equipos esenciales que deban permanecer encendidos y estén instalados de forma segura.

No dejar velas, estufas ni otros elementos de combustión sin supervisión: mantenerlos alejados de cortinas, colchones, muebles, ropa y otros materiales inflamables.

Instalar detectores de humo y disponer de extintores adecuados: verificar su funcionamiento, mantenimiento y ubicación, de acuerdo con las características de la edificación.

Mantener libres las salidas y rutas de evacuación: evitar almacenar objetos en pasillos, escaleras y accesos, particularmente en residencias estudiantiles y viviendas de varias plantas.

Contar con un plan de emergencia: informar a todos los ocupantes sobre las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y la manera de alertar oportunamente a los organismos de socorro.

Ante la presencia de humo o fuego, evacuar de inmediato: no intentar recuperar objetos personales ni ingresar nuevamente al inmueble. Alertar al Cuerpo Oficial de Bomberos a través de la línea de emergencias 119.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena reitera que una emergencia puede desarrollarse en pocos minutos y que la detección temprana, el mantenimiento preventivo y la evacuación oportuna son determinantes para reducir sus consecuencias.

La prevención comienza en casa y es responsabilidad de todos.