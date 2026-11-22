Avanza proceso de inclusiones rígidas para el intercambiador vial La Carolina en el sur de Cartagena

El Intercambiador Vial de La Carolina continúa avanzando en sus diferentes fases de construcción, una de ellas es el proceso de inclusiones rígidas en el separador ubicado en la carretera de La Cordialidad.

El objetivo es hacer un mejoramiento del suelo utilizando concreto, para aumentar la rigidez del mismo y capacidad de soporte, teniendo en cuenta que sobre esta área se levantarán los muros de tierra armada, es decir, las rampas de los puentes.

La maquinaria especializada comenzó a trabajar desde el pasado 7 de noviembre y a la fecha ha realizado cerca de 200 inclusiones de las 1.236 unidades que contempla el proyecto, utilizando tecnología FDP (full displacement pile) con una profundidad de hasta 20 metros, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.

Así se construyen

El proceso empieza con la perforación del terreno en cada punto previamente marcado y verificado.

Una vez se alcanza la profundidad requerida, la máquina bombea el concreto y va retirando la herramienta de perforación de manera controlada. Para eso es importante garantizar una correcta temperatura del concreto, una presión y caudal adecuados hasta que quede conformada una columna rígida enterrada.

Muro de tierra armada, el siguiente paso

Una vez finalice el proceso de inclusiones rígidas los cartageneros empezarán a ver cómo se levanta el muro de las rampas.

Se trata de un sistema de contención de suelos formado por capas de tierra compactada y refuerzo geosintético, que trabajan en conjunto para generar un muro estable, seguro y de gran capacidad de carga.

En la parte exterior del muro se colocarán paneles prefabricados de hormigón, los cuales ya están en construcción.

El Intercambiador en detalle

El Intercambiador Vial de La Carolina es uno de los megaproyectos de infraestructura más importantes que ejecuta la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Esta obra se construye sobre la vía de La Cordialidad (Transversal 53/54), específicamente a la entrada de la Urbanización La Carolina y sectores como Villa Estrella.

El objetivo principal es reorganizar y destrabar uno de los puntos con mayor congestión vehicular en el suroriente de la ciudad, proyectando reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento de más de 400.000 personas.

La megaestructura, adjudicada al Consorcio ME Carolina por una inversión que supera los $100.800 millones de pesos, incluye la construcción de un puente con cuatro carriles, una glorieta y 3 vías de servicio en un tramo de 670 metros.