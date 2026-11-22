Lo que parecía una venta cualquiera de herramientas de trabajo terminó con un hombre capturado y varios artículos recuperados. El negocio se le vino abajo cuando investigadores de la Sijín llegaron hasta el lugar donde presuntamente ofrecía mercancía que había sido robada días antes de un establecimiento comercial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se desarrolló en la calle Santander, sector Medio, cerca del billar Los Paisas, en pleno casco urbano de Maríalabaja. Allí, uniformados de la Policía Nacional sorprendieron en flagrancia al ciudadano, quien deberá responder ante las autoridades por el presunto delito de receptación.

Durante la intervención, los investigadores encontraron un taladro y una pulidora de marca DeWALT, un parlante portátil y 22 varillas para soldar. Estos elementos, utilizados principalmente en labores de construcción y metalmecánica, fueron incautados como parte del procedimiento judicial.

La historia detrás de esos objetos comenzó el pasado 16 de noviembre, cuando delincuentes ingresaron a la empresa Vidriería Bol, dedicada a la fabricación de puertas y ventanas, y se llevaron varios implementos de trabajo. Desde entonces, las pertenencias estaban siendo buscadas por sus propietarios.

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso se encontraba ofreciendo los artículos cuando fue sorprendido por los investigadores. La actuación permitió recuperar la mercancía y poner al implicado a disposición de las autoridades competentes para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Pero hubo otro detalle que llamó la atención de los uniformados. Al verificar sus antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), establecieron que registra cinco anotaciones por acto sexual violento, dos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una por acceso carnal violento y otra por violencia contra servidor público. Estas anotaciones no constituyen, por sí solas, condenas judiciales.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de combatir la comercialización de mercancía de procedencia ilícita. “Nuestro compromiso es proteger el patrimonio de los ciudadanos y actuar contra quienes se benefician de los elementos hurtados. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte su seguridad y tranquilidad”, señaló el oficial.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su llamado a los comerciantes y habitantes de María La Baja para que eviten adquirir productos de dudosa procedencia o sin documentos que acrediten su propiedad. Asimismo, recordó que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir el hurto, facilitar la recuperación de bienes y fortalecer la seguridad en el municipio.