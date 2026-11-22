Si eres colombiano o resides en Colombia, ahora puedes postular tu película al FICCI 66 sin pagar la inscripción al Festival ni la tarifa de envío de Festhomeen cuatro secciones de la convocatoria:

Cortometrajes Universitarios · Tierra Adentro · De Indias · WIP Colombia – Cortometraje

El beneficio está disponible para personas de nacionalidad colombiana o residentes en Colombia cuya cuenta de Festhome esté registrada con esa nacionalidad o residencia.

Aprovecharlo es sencillo: sube tu película a Vimeo y enlázala en tu postulación a través de Festhome, en lugar de cargar el archivo directamente a sus servidores. El beneficio se aplica automáticamente y no necesitas códigos de descuento.