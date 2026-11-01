Awooween: la noche en que Ryan Castro conquistó El Campín

Ryan Castro convirtió la noche del sábado 31 de octubre en una celebración musical con Awooween, el espectáculo con el que llegó por primera vez en solitario al estadio El Campín de Bogotá. El artista paisa reunió a miles de asistentes en una presentación que se extendió durante cuatro horas y que contó con la participación de diez invitados de diferentes géneros musicales.

El concierto comenzó hacia las 8:30 de la noche y terminó cerca de la medianoche. Para esta presentación, el cantante preparó una puesta en escena de 360 grados, con la que buscó que el público pudiera disfrutar del espectáculo desde distintos puntos del estadio.

Durante la noche, Ryan Castro interpretó cerca de 50 canciones de su repertorio. Temas como Jordan, Wasa Wasa, Sanka, Brincaíto y Obra de arte hicieron parte de la lista musical con la que recorrió diferentes momentos de su carrera.

Uno de los aspectos que marcó el concierto fue la presencia de artistas invitados. Farruko, Ñejo, Tito el Bambino y Reik fueron algunas de las figuras que compartieron escenario con el cantante. A ellos se sumaron Hamilton, Maisak, Aria Vega, Jorge Celedón, Jhonny Rivera y Koddy G.

Cada aparición aportó un momento diferente al espectáculo. Farruko interpretó canciones como Pepas y 6 AM, mientras que Ñejo se unió a Ryan Castro con temas como Monumento y Jóvenes millonarios. Por su parte, Tito el Bambino llevó al escenario canciones como El amor, Mi cama huele a ti y Siente el boom.

La música romántica también tuvo un espacio con la participación de Reik, que interpretó Noviembre sin ti y Me niego a perderte. En el caso de la música popular, Jorge Celedón y Jhonny Rivera se sumaron a la celebración con canciones como Cuatro rosas, Esta vida, Soltero y El intenso.

También estuvieron Hamilton, Maisak y Koddy G. La cantante Aria Vega llamó la atención con una aparición en la que se vistió como Feid e interpretó Chévere y Compa coleto.

La llegada a El Campín representa un nuevo capítulo en el crecimiento de Ryan Castro en los escenarios de Bogotá. Su recorrido por la capital ha tenido tres momentos importantes: en 2024 se presentó en el Movistar Arena; en 2025 llevó su espectáculo al Coliseo MedPlus y, en 2026, llegó al estadio El Campín con Awooween.

En su presentación de 2024, el artista estuvo acompañado por figuras como Andy Rivera, Kapo y Piso 21. Un año después, en el Coliseo MedPlus, compartió escenario con Nicky Jam, Jory Boy, Rayo y Toby, Maisak, DFZM y Hamilton.

Con este recorrido, Ryan Castro pasó de presentarse en escenarios de menor capacidad a llegar a uno de los estadios más importantes del país. Awooween se convirtió así en una de las presentaciones más importantes de su carrera en Bogotá, con una noche en la que reunió a miles de seguidores y a diez artistas invitados.