Halloween Bogotá: el parque de la 93 se prepara para este fin de semana

Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, en el Parque 93, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., se desarrollará una feria organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que reunirá a 60 emprendimientos, productores y transformadores vinculados a los programas Mercados Campesinos Bogotanos y Hecho en Bogotá, en alianza con la Embajada de Irlanda en Colombia.

En esta feria, los visitantes podrán disfrutar, comer y realizar compras de frutas, verduras, jugos naturales, preparaciones gastronómicas, postres, moda infantil, juguetes, artículos para el hogar y productos para mascotas.

Será la ocasión perfecta para descubrir la variedad de productos que ofrecen los emprendedores de la ciudad y los productores rurales, mientras se disfruta de una jornada de encuentro familiar.

¿Qué actividades se realizarán?

El sábado 31 de octubre de 2026 habrá un concurso de disfraces para niñas, niños, familias y mascotas, además de presentaciones de grupos musicales, bailarines, pintucaritas y artistas circenses.

Para el domingo 1 de noviembre de 2026 están previstas actividades familiares y la participación de los carabineros de la Policía Nacional de Colombia. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía a los emprendimientos bogotanos y las tradiciones campesinas, promover las compras locales y generar nuevos espacios de comercialización para quienes producen y transforman alimentos y otros bienes.

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