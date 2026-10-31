Así es el plan de choque del Gobierno en el Fomag para estabilizar la salud de los maestros

Luego de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunciara que no se renovará el contrato de fiducia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se anunciaron los detalles de la transición que ejecutará el Fondo para fortalecer su operación y garantizar el servicio a los docentes.

Se trata de una transición contractual y administrativa, con la que el FOMAG inicia una nueva etapa en búsqueda del “fortalecimiento institucional, el mejoramiento de su operación y la garantía de los derechos de los docentes y sus familias”, según se lee en el comunicado emitido por el Fondo.

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El FOMAG insiste en que el proceso no implica una interrupción en los servicios de los afiliados y que trabajarán articuladamente el Gobierno nacional y los ministerios de Hacienda, Trabajo y Educación, con otras entidades del Estado, para garantizar la continuidad del servicio de salud para los docentes y sus beneficiarios.

Asimismo, indica que “se garantizará información clara, transparente y oportuna sobre los avances del proceso” para la tranquilidad de los usuarios.

¿Cómo será la transición del Fomag?

De acuerdo con lo detallado por el Fondo, se establecieron cuatro prioridades durante el proceso de transición:

Continuidad de los servicios de salud y las prestaciones sociales

Desde el FOMAG se hará seguimiento a la red prestadora de servicios de salud, la atención de urgencias, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos prioritarios.

Asimismo, se velará por la continuidad de los trámites y el reconocimiento de las prestaciones sociales, prestando especial atención a las situaciones que puedan generar retrasos o dificultades para los afiliados.

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Plan de choque para la estabilización de los servicios de salud

Con el propósito de estabilizar los servicios de salud y fortalecer la operación de la red de prestadores, se pondrá en marcha un plan de choque.

Dicho plan contempla reuniones presenciales con las IPS para “abordar asuntos financieros, revisar el estado de las obligaciones y avanzar en la gestión de formalización y legalización de contratos asistenciales”.

A partir de la próxima semana, el Gobierno adelantará una agenda de trabajo que tendrá como prioridad inmediata a los departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle, para atender las situaciones que requieren intervención prioritaria y mejorar las condiciones de acceso y atención de los afiliados.

Además, se realizará en Bogotá una gran jornada de atención a los prestadores de todo el país, con fecha aún por anunciarse.

Coordinación administrativa y financiera

Durante la transición, se busca asegurar la trazabilidad de procesos contractuales, financieros y operativos. Para esto, se fortalecerá la articulación entre los actores involucrados en la prestación de los servicios y el cumplimientos de las obligaciones del FOMAG.

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Información y atención a los afiliados

El FOMAG garantiza que mantendrá informados a los afiliados sobre las decisiones relevantes durante el proceso de transición, a través de sus canales institucionales. Se hará seguimiento a las PQRS, coordinando la atención de los casos que necesiten atención prioritaria.

Según se detalló, el propósito del Fondo y del Gobierno Nacional es hacer una transición “ordenada, transparente y responsable”, encaminada a mejorar las condiciones de operación y tener una mayor capacidad para atender las necesidades de los maestros de Colombia.