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31 oct 2026 Actualizado 02:49

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Política

Gobierno no prorrogó contrato de fiducia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

La prestación del servicio tendrá un período de transición, que está estimado por un año.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no prorrogar el contrato de fiducia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyo plazo vence mañana 31 de octubre.

La decisión estuvo sustentada en recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda y Crédito Púbico y de los representantes de FECODE, así como en los informes de supervisión y en los hallazgos de entidades de control.

Las razones se sustentan en nuevas medidas que se hacen necesarias para garantizar la continuidad de la atención en salud, incluidos los tratamientos en curso y el acceso a medicamentos. Así mismo, buscarán corregir las condiciones de administración y operación del sistema, que incluyen presuntas fallas en la prestación del servicio de los maestros.

Así las cosas, después de 36 años de la suscripción del contrato, comenzará un periodo de transición, que iniciará el 1 de noviembre, será por un año y será prorrogable durante un año más.

Por lo cual, el Ministerio de Educación le pidió a la Fiduprevisora entregar un plan detallado de actividades que asegure la operación durante la etapa de transición.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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