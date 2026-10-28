“No duró ni 10 días”: Sumimedical dejará de prestar la atención oncológica a pacientes del FOMAG

Medellín

El anuncio de la salida de Sumimedical S.A.S. de la atención oncológica del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en Antioquia ha encendido las alarmas entre miles de docentes del departamento. La entidad confirmó el fin del vínculo contractual por decisión del asegurador y el traslado de la atención nuevamente a la Clínica Las Américas. Sin embargo, la transición genera incertidumbre y suspensión de tratamientos, según denunció Gloria Montoya a Caracol Radio, una docente afectada por esta situación.

Lo que nos contó Gloria, es que la crisis institucional está impactando de forma directa la salud y calidad de vida de los maestros y sus beneficiarios en la región.

Un comunicado oficial señala que Sumimedical ya no es la IPS contratada y pide a los pacientes acudir directamente al asegurador para reubicar sus citas. No obstante, la falta de claridad en el empalme ha provocado barreras en la entrega de insumos, exámenes de laboratorio y valoraciones médicas especializadas para quienes padecen enfermedades complejas.

Testimonios de la crisis en la atención médica

Gloria Montoya, docente de 52 años diagnosticada con cáncer de mama y con reincidencia en una vértebra, expuso la severidad de la situación. La paciente manifestó que la falta de información oportuna mantiene en el limbo la continuidad de su proceso oncológico. Ante la interrupción del servicio, los afectados exigen organización, honestidad y una atención oportuna, pues aseguran que cualquier demora pone en riesgo inminente sus expectativas de vida.

En el caso puntual de Montoya, se registra la suspensión total en el suministro de medicamentos e inyecciones requeridos para su patología. De igual forma, los procedimientos de laboratorio clínico y el seguimiento especializado han quedado paralizados debido a la ausencia de un prestador habilitado para despachar dichos fármacos. Esta desatención compromete la efectividad de los esquemas terapéuticos definidos previamente por sus médicos tratantes.

Impacto económico y futuro de las citas médicas

El desabastecimiento de insumos clave ha obligado a las familias a buscar alternativas económicas de alto costo para no interrumpir los esquemas de salud. La docente reveló que sus allegados han evaluado la venta de un vehículo familiar para financiar de manera particular los remedios. Debido a que los fármacos de alta complejidad alcanzan valores de varios millones de pesos, la capacidad financiera de los usuarios resulta insuficiente para asumir este gasto prolongado.

Finalmente, la paciente permanece a la espera del desarrollo de su próxima cita con la especialidad de oncología, aguardando que no sea cancelada a causa de la contingencia. Los afiliados al FOMAG insisten en que las autoridades de salud y el fondo pensional deben solucionar con urgencia la asignación de la red de prestación. El magisterio antioqueño reclama medidas de fondo para impedir que los trámites administrativos sigan interrumpiendo tratamientos vitales.