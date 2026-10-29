Desde Antioquia alertan por crisis en el sistema de salud de los maestros

Medellín

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, alertó al Gobierno Nacional sobre las dificultades que hoy tiene la atención en salud de los docentes y directivos docentes en este departamento.

En un encuentro con la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda, la funcionaria antioqueña planteó las dificultades que se vienen presentando en algunos municipios para garantizar la prestación de los servicios médicos a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG.

Preocupación por la salud

Mónica Ospina Londoño aclaró que “lo que estamos viviendo en los departamentos con respecto al FOMAG, lo que estaban viviendo nuestros docentes en términos de la atención, en términos de salud, de las prestaciones sociales, los trámites a los que hemos tenido que recurrir y que se nos vienen represando y que han venido en aumento, no han tenido una respuesta hasta ahora”.

La secretaria de Educación departamental agradeció el esfuerzo desde el Ministerio de Educación Nacional y de la ministra de poder, no solamente escuchar, sino dar una respuesta a estas necesidades de los docentes y directivos en este departamento.

Preocupación por la infraestructura y el PAE

En el encuentro también se abordaron temas estratégicos como la infraestructura educativa y el Programa de Alimentación Escolar.

Este escenario sirvió para reiterar la propuesta del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de impulsar la reconstrucción por impuestos de las sedes educativas afectadas por el terremoto.

También se habló de la necesidad de avanzar en la terminación de las obras que presentan retrasos y en la presentación de nuevos proyectos de infraestructura educativa para el departamento.

Alimentación escolar

Sobre el Programa de Alimentación Escolar, PAE, se analizó la importancia de incrementar los recursos que aporta el Gobierno nacional, teniendo en cuenta el aumento de los costos asociado al Índice de Precios al Consumidor.

La secretaria de Educación indicó que esta financiación es fundamental para garantizar la prestación del servicio y la alimentación de niñas, niños y adolescentes durante la jornada escolar.

Encuentro con la MinEducación

Estos temas fueron abordados en un encuentro liderado por la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, los secretarios de Educación de las entidades territoriales certificadas y la Federación Nacional de Departamentos, para abordar las principales necesidades del sector educativo y plantear alternativas frente a los desafíos que enfrentan los territorios.

Esta reunión permitió poner en común las principales necesidades de las entidades territoriales certificadas y avanzar en el diálogo con el Gobierno nacional sobre asuntos fundamentales para el sector, como la atención en salud de los educadores, la financiación de la alimentación escolar y el desarrollo de proyectos de infraestructura que contribuyan a garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje.

Soluciones y estrategias

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina, concluyó que fue un espacio “donde nos han escuchado, donde desde los diferentes departamentos hemos podido compartir cuáles son las preocupaciones que tenemos específicamente y empezamos la agenda, pues conociendo también las preocupaciones del Ministerio y cuál es su ruta de acción”.

Insistió la funcionaria en que hay muchos trámites represados del FOMAG, los cuales se están viendo reflejados en tutelas o en demandas a las diferentes secretarías de educación, que no son las responsables.

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, destacó la importancia de atender esta situación y avanzar en soluciones que permitan garantizar el bienestar de los maestros del departamento.