¿IVA en reforma tributaria de De La Espriella a quiénes afecta? Vice de MinHacienda explica

La Ley de Rescate, o reforma tributaria, no aumentará la carga del IVA para la mayoría de los colombianos, según aseguró el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur.

El funcionario explicó que la propuesta contempla devolver ese impuesto a los hogares de menores ingresos, por lo que dos de cada tres colombianos no tendrán que asumir un cobro adicional de ese impuesto.

De acuerdo con Betancur, cerca de 19 millones de personas con bajos ingresos pagan actualmente un promedio de $138.000 mensuales por concepto de IVA. Con la iniciativa, el Gobierno busca devolverles la totalidad de ese dinero para compensar el impacto que puedan tener los cambios tributarios.

Por otra parte, afirmó que “la canasta básica está fuera de esta discusión. ni los alimentos esenciales, ni los servicios o bienes relacionados con la salud o con la educación harán parte de esta reforma”.

En la reforma se lee que algunos alimentos que tendrían incremento del IVA serían café, chocolate, sal, uva, piña, cerveza, bebidas azucaradas, entre otros.

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La ley de rescate es un proyecto que busca recaudar cerca de 40 billones de pesos y recortar el gasto público para estabilizar las finanzas del Estado y evitar una crisis económica.

El viceministro también señaló que otros 16 millones de colombianos recibirían una devolución parcial. En conjunto, serían alrededor de 35 millones de personas las que contarían con algún tipo de compensación, por lo que, según el funcionario, no tendrían una carga adicional de IVA frente a la que asumen actualmente.

¿Qué significa esto para los consumidores?

El IVA, o impuesto al valor agregado, es un cobro que se incluye en el precio de muchos productos y servicios. En Colombia, su tarifa general es del 19 %, aunque existen bienes excluidos y otros que tienen tarifas diferentes.

La propuesta de devolución busca que parte de ese dinero regrese a los hogares, especialmente a los que tienen menores ingresos. Para calcular el valor, el Gobierno plantea utilizar las facturas electrónicas de las compras, que permiten identificar cuánto IVA pagó cada hogar.

Betancur también se refirió a los productos que quedarían por fuera de la reforma. Aseguró que la canasta básica no hace parte de esta discusión y que los alimentos esenciales, así como los bienes y servicios relacionados con la salud y la educación, no tendrán modificaciones dentro de esta propuesta.

Sin embargo, la afirmación sobre la canasta básica debe leerse teniendo en cuenta que el proyecto sí contempla cambios en el IVA de algunos productos que actualmente están excluidos o tienen tarifas reducidas. Por eso, será importante conocer cómo quedará definida la lista de bienes protegidos durante el trámite legislativo.

Aun así el alcance de la devolución y de los productos que podrían tener cambios en su tarifa de IVA dependerá de lo que finalmente se apruebe en el Congreso. Por ahora, el Viceministro sostiene que la reforma no aumentará el impuesto para la mayoría de los colombianos y que protegerá los bienes y servicios esenciales.