Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron: así fue su boda en la Catedral de Sal de Zipaquirá

El cantante de música popular Pipe Bueno y la creadora de contenido Luisa Fernanda W contrajeron matrimonio este jueves 29 de octubre de 2026, en una ceremonia religiosa realizada en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca.

La pareja llegó al altar después de casi siete años de relación y tres años de compromiso. La propuesta de matrimonio ocurrió en octubre de 2023, durante un viaje a Dubái, cuando el artista le pidió matrimonio a Luisa frente al Burj Khalifa.

Uno de los momentos más especiales de la ceremonia fue la participación de sus hijos, Máximo y Domenic, quienes llevaron las argollas hasta el altar durante el intercambio de votos.

El vestido de novia de Luisa Fernanda W y los detalles de la ceremonia

Para la ocasión, Luisa Fernanda W lució un vestido blanco marfil diseñado por Francesca Miranda, con bordados, cristales Swarovski y un velo de aproximadamente ocho metros de longitud. Por su parte, Pipe Bueno eligió un esmoquin negro con camisa blanca y corbatín.

La celebración contó con la presencia de familiares, amigos y diferentes personalidades del entretenimiento colombiano. Entre los invitados estuvieron los creadores de contenido Dani Duke, La Liendra, Pautips y Mattias Vega, además de los artistas Maluma y Alzate, según los reportes de la ceremonia.

Otro de los detalles de la boda fue el código de vestuario. Las mujeres asistieron con vestidos largos de color negro, mientras que los hombres debían cumplir con la etiqueta black tie.

¿Dónde fue la fiesta de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Después de la ceremonia religiosa en la Catedral de Sal, los recién casados y sus invitados se trasladaron a Arena MX, en Cajicá, un espacio cercano a Rancho MX, el restaurante que pertenece a la pareja.

La celebración estuvo precedida por una cena familiar la noche del 28 de octubre, durante la cual Pipe Bueno sorprendió a Luisa con una serenata de mariachis.

Con este matrimonio, la pareja formaliza una relación que comenzó en 2019 y que ha estado acompañada por la llegada de sus dos hijos y diferentes proyectos empresariales que comparten.