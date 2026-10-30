Prográmese con los mejores partidos del fin de semana: Liga Española, Premier y el clásico alemán
Repase aquí día y hora de los mejores comrpomisos en el Viejo Continente durante este fin de semana.
Llega un nuevo fin de semana cargado de futbol en Europa. Por parte de España, se disputará la fecha 11 de LaLiga, en donde el FC Barcelona, único líder del campeonato, enfrentará a el Deportivo Alavés este sábado a las 3:00 PM hora local. Atlético de Madrid visitará al Levante a las 8:00.
Por parte de la Serie A de Italia, AC Milan se enfrentará al Inter en el Derby della Madonnina el sábado a las 2:45 PM. Sin Embargo, por parte de la Premier League, habrá grandes partidos como el Chelsea frente al Manchester United y Liverpool frente al Arsenal.
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Agenda deportiva del fin de semana
Sábado 31 de octubre
- Chelsea vs Manchester United / Fecha 9 Premier League / 7:30 AM
- Levante vs Atlético de Madrid / Fecha 11 La Liga / 8:00 AM
- Manchester City vs Brighton / Fecha 9 Premier League / 10:00 AM
- Tottenham vs Crystal Palace / Fecha 9 Premier League / 12:30 PM
- Bayern Múnich vs Borussia Dortmund / Fecha 8 Bundesliga / 12:30 PM
- AC Milan vs Inter de Milán / Fecha 10 Serie A / 2:45 PM
- FC Barcelona vs Deportivo Alavés / Fecha 11 La Liga / 3:00 PM
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Domingo 1 de noviembre
- Racing de Santander vs Real Madrid / Fecha 11 La Liga / 10:15 AM
- Liverpool vs Arsenal / Fecha 9 Premier League / 11:30 AM
- Juventus vs Napoli / Fecha 10 Serie A / 2:45 PM