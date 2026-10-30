Prográmese con los mejores partidos del fin de semana: Liga Española, Premier y el clásico alemán

Llega un nuevo fin de semana cargado de futbol en Europa. Por parte de España, se disputará la fecha 11 de LaLiga, en donde el FC Barcelona, único líder del campeonato, enfrentará a el Deportivo Alavés este sábado a las 3:00 PM hora local. Atlético de Madrid visitará al Levante a las 8:00.

Por parte de la Serie A de Italia, AC Milan se enfrentará al Inter en el Derby della Madonnina el sábado a las 2:45 PM. Sin Embargo, por parte de la Premier League, habrá grandes partidos como el Chelsea frente al Manchester United y Liverpool frente al Arsenal.

Le puede interesar: Colombia vs. Chile: confirmados los precios de la boletería para el amistoso en Cali

Agenda deportiva del fin de semana

Sábado 31 de octubre

Chelsea vs Manchester United / Fecha 9 Premier League / 7:30 AM

/ Fecha 9 Premier League / Levante vs Atlético de Madrid / Fecha 11 La Liga / 8:00 AM

/ Fecha 11 La Liga / Manchester City vs Brighton / Fecha 9 Premier League / 10:00 AM

/ Fecha 9 Premier League / Tottenham vs Crystal Palace / Fecha 9 Premier League / 12:30 PM

/ Fecha 9 Premier League / Bayern Múnich vs Borussia Dortmund / Fecha 8 Bundesliga / 12:30 PM

/ Fecha 8 Bundesliga / AC Milan vs Inter de Milán / Fecha 10 Serie A / 2:45 PM

/ Fecha 10 Serie A / FC Barcelona vs Deportivo Alavés / Fecha 11 La Liga / 3:00 PM

Lea también: “El equipo está por encima de cualquier nombre”: Lucas González tras vencer a Santa Fe

Domingo 1 de noviembre