¡Histórico! Milwaukee Brewers conquistaron su primera Serie Mundial de la MLB

Los Milwaukee Brewers hicieron historia en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) al conquistar su primera Serie Mundial. El equipo derrotó 4-1 a los Tampa Bay Rays en el quinto juego de la final, disputado este miércoles 28 de octubre en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida, y se impuso por 4-1 en la serie, al mejor de siete encuentros.

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Los Cerveceros construyeron su victoria con una sólida actuación del lanzador abridor Jacob Misiorowski, quien trabajó durante cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras y concedió apenas dos imparables. En el apartado ofensivo, el novato Cooper Pratt fue protagonista al impulsar dos carreras, mientras que William Contreras aportó un doble productor y David Hamilton también contribuyó a la ventaja de Milwaukee.

Los Brewers llegaron a tener una diferencia de cuatro carreras y resistieron el intento de reacción de Tampa Bay en la novena entrada, cuando los Rays consiguieron su única anotación del encuentro. Finalmente, Milwaukee aseguró el último out y desató la celebración de sus jugadores y aficionados.

Además del título colectivo, el venezolano William Contreras fue elegido como el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, después de registrar un destacado rendimiento ofensivo durante los cinco partidos de la final.

El campeonato representa un momento histórico para una franquicia que disputó su anterior Serie Mundial en 1982, cuando cayó frente a los St. Louis Cardinals. Más de cuatro décadas después, Milwaukee consiguió saldar esa cuenta pendiente y levantar por primera vez el trofeo de campeón de las Grandes Ligas.

Con este título, los Cerveceros se convierten en el equipo número 26 en salir campeón de una Serie Mundial. Los únicos equipos que no han logrado ser campeones han sido Tampa Bay Rays, Colorado Rockies, San Diego Padres y los Seattle Marineers.