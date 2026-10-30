Comfenalco reafirma su compromiso como una Caja inclusiva

Como parte de su compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente, Comfenalco realizó el foro “Liderazgo Diverso: Encuentro Empresarial por la Inclusión Laboral y Feria de Emprendimientos 2026”, una iniciativa que reunió a 150 participantes entre representantes del sector empresarial, instituciones, emprendedores y comunidad, con el propósito de promover la inclusión laboral y visibilizar el talento de las personas con discapacidad.

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Durante la jornada, los asistentes conocieron experiencias exitosas de inclusión en el ámbito laboral, estrategias e incentivos para la contratación de personas con discapacidad, presentando la Ruta de Empleabilidad de Comfenalco, una estrategia orientada a fortalecer las competencias laborales y facilitar la conexión entre los participantes y el sector productivo.

El evento contó con la participación de la Fundación ANDI y el Tecnológico Comfenalco, quienes compartieron conocimientos y buenas prácticas sobre inclusión laboral. Además, se desarrolló un panel de experiencias liderado por Solmex y Comfenalco Cartagena, donde se destacaron los beneficios sociales y organizacionales de incorporar la diversidad en los entornos de trabajo.

Como parte de la agenda, se realizó la Feria de Emprendimientos, en la que se exhibieron 10 iniciativas productivas creadas por participantes de los programas de Discapacidad y Adulto Mayor del Departamento de Protección Social, demostrando el potencial del emprendimiento como una herramienta para la autonomía, la generación de ingresos y la inclusión social.

Comfenalco reafirma su liderazgo como una Caja de Compensación incluyente, comprometida con la generación de oportunidades reales para las personas con discapacidad.

La inclusión no solo transforma vidas, también fortalece a las organizaciones y genera valor para toda la sociedad.