General (r) Gilibert cuestiona propuesta de militarizar Bogotá: “complicado y trae consecuencias”

El general en retiro Luis Ernesto Gilibert cuestionó la propuesta de militarizar las ciudades para enfrentar la inseguridad y advirtió que las funciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares son diferentes, por lo que considera que se deben agotar las capacidades de la institución policial antes de recurrir a los soldados para atender problemas de delincuencia urbana.

“Hablar de militarizar se dice muy fácil, pero en realidad desarrollar un programa de esos es bastante difícil, muy complicado, y trae consecuencias, porque la misionalidad de la Policía y la misionalidad de las Fuerzas Militares es diferente”, afirmó Gilibert durante una entrevista en la que fue consultado sobre la posibilidad de desplegar militares en zonas urbanas

El general explicó que los militares no tienen las mismas competencias que los policías para atender situaciones de seguridad ciudadana. “Ellos no pueden hacer más sino presencia, es lo único que pueden hacer los militares dentro de la ciudad, hablando de seguridad ciudadana, porque ellos no están amparados como está la Policía para actuar en el Código Nacional de Policía”, sostuvo.

Gilibert también advirtió que destinar soldados a las ciudades podría afectar las operaciones militares en las zonas de conflicto, debido a que se necesitaría una cantidad importante de uniformados para asumir esas labores.

“Cada soldado que se quite y se dedique a las ciudades, y si se van a militarizar ciudades, se necesitan muchos, son soldados que van a faltar en zona de orden público donde sí tienen una misión por cumplir”, señaló.

Frente a las alternativas para combatir la delincuencia, el general en retiro defendió el fortalecimiento de la relación entre la Policía y la ciudadanía, así como el aprovechamiento de la información que entrega la comunidad para orientar las acciones de las autoridades.

“Una de las grandes posibilidades es comprometer a la ciudadanía, acercarla un poco más a la institución, hacer de cada ciudadano un policía, un hombre que respeta, conoce la ley, sabe qué es la Policía, respeta la institución y la respalda”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “La unión ciudadanía Policía contra la delincuencia es la recomendación más grande que podemos tener, porque la ciudadanía genera la inteligencia que necesita la Policía para actuar en el servicio”.

Diferencias entre las zonas urbanas y rurales

Al ser consultado sobre la posibilidad de desplegar militares en sectores rurales de Bogotá, Gilibert explicó que las condiciones de seguridad son diferentes a las de los barrios urbanos, debido a la presencia de grupos armados ilegales.

“En la ruralidad las cosas cambian, porque en la ruralidad se encuentra la subversión, se encuentran los armados ilegales y con ellos no hay posibilidad de diálogo, ni hay posibilidad de acercamiento. La única posibilidad es el enfrentamiento”, manifestó.

Sin embargo, reiteró sus reparos frente a la posibilidad de militarizar los entornos urbanos para atender problemas de seguridad ciudadana. “Cuando se habla de militarizar las ciudades, estamos hablando de un desenfoque exacto en lo que es seguridad ciudadana”, concluyó.

Durante la entrevista, el general también advirtió sobre los riesgos de que militares armados que vigilan establecimientos comerciales tengan que reaccionar ante un robo. Al ser consultado sobre esa posibilidad, respondió: “Es peligrosísimo”, y recordó antecedentes históricos de intervenciones militares en situaciones que, según explicó, correspondían a las funciones de la Policía.

“¿Por qué? Porque los militares no debían estar ahí, ahí debían estar los policías”, concluyó.