General Esparza alerta por fallas de inteligencia y capacidad de los grupos armados

El general en retiro José Luis Esparza advirtió en entrevista con 6AM de Caracol Radio que Colombia enfrenta fallas estructurales en sus capacidades de inteligencia por la falta de recursos, la pérdida de personal especializado y la influencia política en las instituciones. Explicó que los conflictos asimétricos exigen mayores capacidades para identificar al enemigo y anticipar sus movimientos, pues no siempre es posible conocer su ubicación ni la forma en que opera.

“Usted puede comprar el avión más poderoso del planeta y ese no le gana al terrorismo. Al terrorismo sólo le gana la inteligencia. Este tipo de conflictos requiere muchos más niveles de inteligencia. El periodo pasado y el actual requiere que tengamos técnicos. Realmente la inteligencia es el factor fundamental”.

Esparza señaló que las organizaciones armadas han desarrollado redes de información que les permiten estudiar el territorio y anticiparse a las operaciones de la Fuerza Pública. También destacó la importancia de coordinar las capacidades de inteligencia con las investigaciones judiciales para enfrentar las estructuras criminales.

“Lo que existe son redes neuronales que se tienen que combatir no solo con inteligencia. Esto es imposible sin el factor de la combinación de inteligencia y la inteligencia judicial, que son dos aspectos importantes”.

El general, quien aseguró haber dedicado entre el 30 % y el 40 % de sus 37 años de carrera militar a Arauca y Norte de Santander, cuestionó la falta de continuidad en los organismos de inteligencia y las dificultades para conservar al personal experimentado. Explicó que los funcionarios pueden alcanzar la madurez profesional cuando están próximos a retirarse, lo que afecta la acumulación de conocimientos y la formación de equipos especializados.

“Pero resulta que el hombre de inteligencia empieza a ser maduro cuando ya está a punto de salir. Realmente la inteligencia del Estado ha sido un aspecto que no ha sido considerado de una forma mucho más seria”.

Esparza también criticó la influencia política en la dirección de los organismos y la designación de funcionarios sin suficiente preparación técnica. Afirmó que los cambios de Gobierno no deberían implicar el reemplazo de los expertos ni la modificación de las políticas de inteligencia por intereses partidistas.

“Son muchos políticos que llegan a los cargos y no tienen absolutamente nada y de ahí salen los planes y políticas de inteligencia. Esto es terrible que pase un gobierno, entonces traiga los suyos y viene otro gobierno y trae los suyos. No, el DNI debe ser un aparato de expertos”.

Sobre la reforma del sistema, sostuvo que Colombia debe responder a las nuevas dinámicas del crimen organizado sin desconocer los derechos ciudadanos. Además, insistió en que la inteligencia debe articularse con la Fiscalía para que la información obtenida contribuya a las investigaciones y a la judicialización de los responsables.

“Esto es imposible sin el factor de la combinación de inteligencia y la inteligencia judicial, que son dos aspectos importantes. La multicriminalidad hoy en día es totalmente diferente”.

La advertencia más contundente del exoficial se refirió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización a la que atribuyó una capacidad de inteligencia especialmente desarrollada. Explicó que la guerrilla utiliza la información para mantener sus estructuras, adaptarse a las condiciones del territorio y dificultar las operaciones de las autoridades.

“El sistema más importante de inteligencia en este momento que tiene el país lo tiene el ELN. Son absolutamente expertos. El ELN se va alimentando, se va guardando y su fundamento es inteligencia”.

Esparza agregó que la inteligencia criminal también interviene en delitos cotidianos, porque los delincuentes estudian a sus víctimas, sus rutinas y las condiciones del lugar antes de actuar. Por eso, advirtió que las autoridades deben fortalecer sus capacidades para anticiparse a las organizaciones ilegales.

“A veces, lamentablemente, la inteligencia criminal supera la del Estado”.