Capturan a ‘Masmela’, señalado de participar en crimen de subdirector de cárcel de Neiva y su hijo

La Policía Nacional capturó en Bogotá a alias ‘Masmela’, señalado de conducir la motocicleta utilizada en el ataque en el que fueron asesinados el teniente coronel (r) Renato Solano Osorio, subdirector del establecimiento penitenciario de Neiva, y su hijo de 11 años, el pasado 13 de enero de 2026.

La captura se produjo el 26 de octubre, en una nueva fase de la Operación San Pedro II, adelantada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal en Neiva, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

De acuerdo con la investigación, alias ‘Masmela’ habría conducido la motocicleta utilizada por los atacantes y facilitado la huida del responsable del doble homicidio, ocurrido hacia las 7:00 de la mañana en inmediaciones del cementerio Los Olivos, en Neiva, Huila.

Ese día, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra un vehículo en el que se transportaban funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). El teniente coronel (r) Renato Solano Osorio resultó herido y falleció días después debido a la gravedad de las lesiones. Su hijo, de 11 años, sufrió una lesión en la cabeza y murió posteriormente en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

Las labores investigativas también permitieron establecer posibles conexiones entre el doble homicidio y otro asesinato ocurrido ese mismo 13 de enero en el barrio Canaima, en Neiva. Por ese caso, el 20 de febrero fue capturado otro presunto integrante de la estructura delincuencial.

Según la Policía, con estas actuaciones se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘El Mexicano’, investigado por su presunta participación en estos hechos.

Los implicados son investigados por los delitos de homicidio agravado contra servidor público y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Las autoridades también identificaron posibles vínculos de esta estructura con el hurto con armas de fuego y el tráfico de estupefacientes en Neiva y Pitalito, en el Huila, y Cali, en el Valle del Cauca.