Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras eliminación del Junior y descenso de Chicó

La fecha 5 de la Liga colombiana, que no se pudo jugar de manera natural por el terremoto del 10 de agosto que afectó el país, apenas se está disputando. Comenzó este martes 27 de octubre e irá hasta el próximo viernes 30 de octubre.

Esta jornada seguramente dejará a otros equipos eliminados, así como apretará la lucha de los clubes que están buscando su clasificación a cuadrangulares.

Cúcuta 0-2 Águilas Doradas

Partido entre dos rivales directos que pelean por clasificar entre los ocho mejores. El conjunto antioqueño se impuso en calidad de visitante en el General Santander gracias a los goles de Andrés Ricaurte (33′) y de Andrés Mosquera Guardia (45′).

Este resultado dejó al cuadro de Rionegro parcialmente ubicado en el octavo lugar con 22 unidades y depende de sí mismo para lograr la clasificación. Cúcuta, que está peleando también por no descender, cayó hasta el décimo lugar con 21 unidades.

Boyacá Chicó 1-1 Junior

La igualdad en La Independencia de Tunja con gol de Jhonier Alomía para los locales y de Jesús Rivas para la visita, dejó al cuadro Ajedrezado ratificado en el descenso para 2027. Por su parte, el cuadro barranquillero concretó su eliminación de la competición, pues pueden llegar por mucho a 25 unidades en los tres partidos que le restan.

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Así se jugará la fecha 5 de la Liga colombiana

Miércoles 28 de octubre

- Once Caldas vs. Alianza / 6:00 p.m.

- Inter Bogotá vs. Medellín / 8:05 p.m.

Jueves 29 de octubre

- América vs. Fortaleza / 6:15 p.m.

- Nacional vs. Santa Fe / 8:30 p.m.

Viernes 30 de octubre

- Pereira vs. Jaguares / 4:00 p.m.

- Bucaramanga vs. Pasto / 8:05 p.m.