🔴 EN VIVO Nacional vs Santa Fe por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto del partidazo

A las 8:30 p.m. del juees 29 de octubre, Independiente Santa Fe visitará en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional por un duelo aplazado correspondiente a la fecha 5 de la Liga Colombiana - II. Ambos equipos se encuentran dentro de los ocho mejores y pueden pelear por el primer y segundo puesto de la tabla.

Presente de ambos equipos

El conjunto local llega al encuentro con dos victorias al hilo incluyendo el clásico paisa ante Independiente Medellín, el cual lograron ganar con un marcador de 2-1, luego de haber empezado perdiendo con un gol de Alfonso Simarra. Parcialmente Nacional es segundo, en caso tal de sumar de a tres, llegaría a quedar como en líder solitario.

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Por parte de Independiente Santa Fe, también llega con dos victorias al hilo y en su más reciente partido vencieron al Atlético Bucaramanga con un marcador de 2-1. Si el ‘Cardenal’ consigue derrotar a Nacional, logría escalar hasta la tercera posición y aseguraría su clasificación. Además, seguiría en la lucha con el América de Cali por el segundo puesto en la tabla de reclasificación.

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