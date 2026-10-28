🔴 EN VIVO Once Caldas vs Alianza HOY por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto del partido

El 28 de octubre a las 6:00 p.m., el Once Caldas recibirá a Alianza Valledupar en un duelo aplazado por la fecha cinco, que se convirtió en un partido clave por la clasificación a los ocho mejores del campeonato. Ambos equipos tienen la posibilidad de clasificar, incluso, Once Caldas, que será local en el Estadio Palogrande, cuenta con la opción de subir hasta el séptimo puesto.

Así llegan los equipos

El ‘Blanco Balnco’ llega tras un empate en el clásico cafetero frente a Deportivo Pereira, que consiguió el gol sobre el final del partido. A pesar de tener dos empates al hilo, Once Caldas es de los principales candidatos a entrar en los ocho mejores, pues cuenta con 21 puntos, solo uno menos que Águilas Doradas, que ocupa el octavo lugar.

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Por parte de Alianza, el conjunto ‘Vallenato’ logró una victoria frente a Inter de Bogotá, fundamental para seguir con esperanzas en el campeonato. Los valduparenses son duodecimos con 18 unidades pero con 15 partidos, a diferencia de la mayoría de sus rivales que ya disputaron 16.

En caso de empatar y favorecer a sus rivales, ambos equipos podrán seguir pensando en la clasificación de cara a sus partidos restantes

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