🔴 EN VIVO Cúcuta vs Águilas, partido clave por la clasificación: transmisión y minuto a minuto acá

El conjunto motilón busca seguir en la pelea por su puesto entre los ocho y alejarse del descenso.

Cúcuta Deportivo recibe a Águilas Doradas en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga Colombiana 2026-ll este martes 27 de octubre a las 6:00 PM hora colombiana en Estadio General Santander de la capital de Norte de Santander. El conjunto Motilón ocupa la novena casilla y buscará vencer a los antioqueños y meterse en los cuadrangulares.

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