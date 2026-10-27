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27 oct 2026 Actualizado 22:26

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🔴 EN VIVO Cúcuta vs Águilas, partido clave por la clasificación: transmisión y minuto a minuto acá

El conjunto motilón busca seguir en la pelea por su puesto entre los ocho y alejarse del descenso.

Cúcuta Deportivo recibe a Águilas Doradas en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga Colombiana 2026-ll este martes 27 de octubre a las 6:00 PM hora colombiana en Estadio General Santander de la capital de Norte de Santander. El conjunto Motilón ocupa la novena casilla y buscará vencer a los antioqueños y meterse en los cuadrangulares.

Le puede interesar: ¿Quiénes han sido los colombianos en el exterior que más han producido goles en la temporada?

Viva aquí la transmisión EN VIVO de Cúcuta vs Águilas Doradas

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Cúcuta Vs Águilas Doradas

El partido ha sido aplazado hasta nueva fecha.

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