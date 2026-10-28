Empate en Tunja que manda al Chicó a la segunda división y deja al Junior sin chances de clasificar

Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla empataron 1-1 en el partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El resultado que terminó con consecuencias para los dos equipos. El conjunto boyacense perdió la categoría, mientras que el cuadro barranquillero quedó eliminado de la lucha por avanzar a la siguiente fase del campeonato.

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El primer gol del encuentro llegó al minuto 62´, cuando Jhonier Alomía puso en ventaja al Boyacá Chicó tras un tiro de esquina. La anotación alimentó la ilusión del equipo local, que buscaba una victoria para mantener vivas sus esperanzas.

La igualdad llegó al minuto 84´, gracias a Jesús Rivas, quien marcó para el conjunto barranquillero y sentenció el 1-1 definitivo. Aunque Junior logró rescatar un punto en los minutos finales, el resultado no fue suficiente para mantener sus aspiraciones de clasificación.

El empate dejó un panorama complicado para ambos clubes. Boyacá Chicó confirmó su descenso, un duro golpe para la institución boyacense que desciende por cuarta vez a la segunda división, anteriormente lo hizo en los años 2016, 2018 y 2021. Por su parte, Junior se despidió de la posibilidad de avanzar en el campeonato, después de no conseguir la victoria que necesitaba.

De esta manera, el compromiso en Tunja terminó con dos equipos que no alcanzaron sus objetivos y que deberán replantear sus próximos pasos de cara a lo que viene en sus respectivos proyectos deportivos.

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