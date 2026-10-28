Empate en Tunja que manda al Chicó a la segunda división y deja al Junior sin chances de clasificar
Jhonier Alomía y Jesús Rivas marcaron los goles de un resultado que dejó consecuencias para ambos clubes.
Boyacá Chicó y Junior de Barranquilla empataron 1-1 en el partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El resultado que terminó con consecuencias para los dos equipos. El conjunto boyacense perdió la categoría, mientras que el cuadro barranquillero quedó eliminado de la lucha por avanzar a la siguiente fase del campeonato.
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El primer gol del encuentro llegó al minuto 62´, cuando Jhonier Alomía puso en ventaja al Boyacá Chicó tras un tiro de esquina. La anotación alimentó la ilusión del equipo local, que buscaba una victoria para mantener vivas sus esperanzas.
La igualdad llegó al minuto 84´, gracias a Jesús Rivas, quien marcó para el conjunto barranquillero y sentenció el 1-1 definitivo. Aunque Junior logró rescatar un punto en los minutos finales, el resultado no fue suficiente para mantener sus aspiraciones de clasificación.
El empate dejó un panorama complicado para ambos clubes. Boyacá Chicó confirmó su descenso, un duro golpe para la institución boyacense que desciende por cuarta vez a la segunda división, anteriormente lo hizo en los años 2016, 2018 y 2021. Por su parte, Junior se despidió de la posibilidad de avanzar en el campeonato, después de no conseguir la victoria que necesitaba.
De esta manera, el compromiso en Tunja terminó con dos equipos que no alcanzaron sus objetivos y que deberán replantear sus próximos pasos de cara a lo que viene en sus respectivos proyectos deportivos.
Repase aquí el partido de Cúcuta Deportivo Vs Junior de Barranquilla
Final del partido, Boyacá Chicó 1, Junior 1.
Final segunda parte, Boyacá Chicó 1, Junior 1.
Kevin Pérez (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Salazar (Boyacá Chicó).
Bryan Castrillón (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Bryan Castrillón (Junior).
Daniel Polanco (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Joel Canchimbo (Junior) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Luis Muriel.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Ríos.
Remate rechazado de Junior Palacios (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Remate rechazado de Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Delio Ramírez.
Falta de Juan Ríos (Junior).
Santiago Mera (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Junior Palacios (Boyacá Chicó) con un remate desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Cristian Blanco con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Daniel Socarras.
Remate rechazado de Santiago Mera (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Delio Ramírez con un centro al área.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Isaac Camargo sustituyendo a Estiven Sarria.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Junior Palacios sustituyendo a Alejandro Maya.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Cristián Mosquera sustituyendo a Sander Navarro.
¡Gooooool! Boyacá Chicó 1, Junior 1. Jesús Rivas (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería.
Sebastián Salazar (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Luis Muriel (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sebastián Salazar (Boyacá Chicó).
Falta de Jermein Peña (Junior).
Alejandro Maya (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Junior. Corner cometido por Cristian Blanco.
Corner,Junior. Corner cometido por Jhonier Alomía.
Remate fallado por Alejandro Maya (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Cambio en Junior, entra al campo Jesús Rivas sustituyendo a Guillermo Celis.
Cambio en Junior, entra al campo Luis Muriel sustituyendo a Guillermo Paiva.
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juego peligroso de David Agudelo (Boyacá Chicó).
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Delio Ramírez sustituyendo a Jacobo Pimentel.
Falta de Cristian Blanco (Boyacá Chicó).
Joel Canchimbo (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yeison Suárez (Junior).
Estiven Sarria (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Mauro Silveira.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Sebastián Salazar sustituyendo a Sebastián Viveros debido a una lesión.
Cambio en Junior, entra al campo Bryan Castrillón sustituyendo a Cristian Barrios.
Cambio en Junior, entra al campo Joel Canchimbo sustituyendo a Déiber Caicedo.
Cambio en Junior, entra al campo Kevin Pérez sustituyendo a Yimmi Chará.
¡Gooooool! Boyacá Chicó 1, Junior 0. Jhonier Alomía (Boyacá Chicó) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Cristian Blanco con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Jermein Peña.
Remate rechazado de Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Ríos.
Remate rechazado de Santiago Mera (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Cristian Blanco.
Remate rechazado de Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área.
Juan Ríos (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Ríos (Junior).
Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Daniel Rivera.
Remate fallado por Daniel Polanco (Boyacá Chicó) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Estiven Sarria con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Daniel Rivera.
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó).
Cristian Barrios (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alejandro Maya (Boyacá Chicó).
Empieza segunda parte Boyacá Chicó 0, Junior 0.
Final primera parte, Boyacá Chicó 0, Junior 0.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Ríos.
Remate rechazado de Alejandro Maya (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jacobo Pimentel.
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Daniel Polanco (Boyacá Chicó).
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Mano de Cristian Barrios (Junior).
Daniel Socarras (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Mera (Boyacá Chicó).
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jesús Cárdenas (Boyacá Chicó).
Remate fallado por Santiago Mera (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Cristian Blanco tras un contraataque.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Daniel Rivera.
Falta de Juan Ríos (Junior).
Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Cristian Barrios (Junior) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Yimmi Chará.
Remate fallado por Jhonier Alomía (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Cristian Blanco con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Yeison Suárez.
Remate rechazado de Sebastián Viveros (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cristian Blanco.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Daniel Socarras (Junior).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jhonier Alomía (Boyacá Chicó).
Daniel Socarras (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Cristian Blanco (Boyacá Chicó).
Jhonier Alomía (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Guillermo Paiva (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhonier Alomía (Boyacá Chicó).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Santiago Mera (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Cristian Blanco con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Estiven Sarria (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jesús Cárdenas.
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Daniel Socarras con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Guillermo Paiva (Junior) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Cristian Barrios con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Jhonier Alomía.
Falta de Yimmi Chará (Junior).
Sebastián Viveros (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Junior).
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Alejandro Maya (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Junior. Corner cometido por Daniel Polanco.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento