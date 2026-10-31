🔴 EN VIVO Bucaramanga vs Deportivo Pasto por Liga Colombiana HOY: retransmisión y minuto a minuto
El ‘Leopardo’ en búsqueda de sellar su clasificación a cuadrangulares.
Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto se ponen al día en Liga con el duelo correspondiente a la fecha 5 del segundo semestre del campeonato de 2026. El partido será a las 8:05 p.m. en el estadio Americo Montanini y será el último de los duelos aplazados por la tragedia del terremoto en Colombia el 10 de agosto.
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Bucaramanga en búsqueda de los ocho mejores
El conjunto local llega tras perder en el Campín frente a Santa Fe y perder la oportunidad de cerrar su clasificación. Sin embargo, hoy será otra oportunidad para que el equipo llegue a los 28 puntos y asegure su presencia en las instancias finales de la Liga Colombiana. Actualmente es sexto con 25 unidades y viene de dos derrotas seguidas.
Presente del Pasto
Los ‘volcánicos’ hicieron un mal semestre y se encuentran en el último lugar de la tabla con tan solo 12 puntos en 15 partidos. Con dicha cantidad de puntos, el Pasto no tiene posibilidades de clasificar, tampoco pelea descenso y reclasificación, sin embargo, debe seguir sumando en lo que resta de liga para no afectar su promedio.
🔴 VIVA la RETRANSMISIÓN del partido EN VIVO
🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO aquí
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fabry Castro (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Franco Leys (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Harrinson Mancilla (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Remate fallado por José Ortiz (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Fabián Sambueza con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Mateo Garavito.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nilson Castrillón (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Emerson Batalla.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Mayer Gil (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Felix Charrupí.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento