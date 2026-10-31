🔴 EN VIVO Bucaramanga vs Deportivo Pasto por Liga Colombiana HOY: retransmisión y minuto a minuto

Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto se ponen al día en Liga con el duelo correspondiente a la fecha 5 del segundo semestre del campeonato de 2026. El partido será a las 8:05 p.m. en el estadio Americo Montanini y será el último de los duelos aplazados por la tragedia del terremoto en Colombia el 10 de agosto.

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Bucaramanga en búsqueda de los ocho mejores

El conjunto local llega tras perder en el Campín frente a Santa Fe y perder la oportunidad de cerrar su clasificación. Sin embargo, hoy será otra oportunidad para que el equipo llegue a los 28 puntos y asegure su presencia en las instancias finales de la Liga Colombiana. Actualmente es sexto con 25 unidades y viene de dos derrotas seguidas.

Presente del Pasto

Los ‘volcánicos’ hicieron un mal semestre y se encuentran en el último lugar de la tabla con tan solo 12 puntos en 15 partidos. Con dicha cantidad de puntos, el Pasto no tiene posibilidades de clasificar, tampoco pelea descenso y reclasificación, sin embargo, debe seguir sumando en lo que resta de liga para no afectar su promedio.

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