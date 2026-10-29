🔴 EN VIVO Inter de Bogotá vs Medellín por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

El ‘Poderoso’ en búsqueda de dar un paso más en la clasificación a los ocho.

Este 28 de octubre a las 8:05 p.m., Independiente Medellín visitará el Estadio de Techo para enfrentar a Internacional de Bogotá por un duelo correspondiente a la fecha 5. El Poderoso de la montaña es parcialmente octavo con 23 unidades, mientras que el conjunto capitalino suma 17. Ambos siguen en la lucha por clasificar a los ocho mejores y este será un duelo vital por entrar a los cuadrangulares.

Presente de ambos equipos

El equipo local llega al partido con una derrota en su juego anterior frente a Alianza Valleduparen condición de visita. Aún así, en caso tal de sumar de a tres, Inter sumaría 20 puntos y estaría a tan solo tres del octavo lugar, que lo ocuparía justamente su rival.

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Por parte de Independiente Medellín, llegan mejor ubicados cerrando la clasificación a los ocho mejores con 23 unidades. Si el equipo antioqueño logra ganar, llegaría a la sexta posición con los mismos puntos del quinto, pero con una diferencia de gol menor.

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