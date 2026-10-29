🔴 EN VIVO Inter de Bogotá vs Medellín por Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto
El ‘Poderoso’ en búsqueda de dar un paso más en la clasificación a los ocho.
Este 28 de octubre a las 8:05 p.m., Independiente Medellín visitará el Estadio de Techo para enfrentar a Internacional de Bogotá por un duelo correspondiente a la fecha 5. El Poderoso de la montaña es parcialmente octavo con 23 unidades, mientras que el conjunto capitalino suma 17. Ambos siguen en la lucha por clasificar a los ocho mejores y este será un duelo vital por entrar a los cuadrangulares.
Presente de ambos equipos
El equipo local llega al partido con una derrota en su juego anterior frente a Alianza Valleduparen condición de visita. Aún así, en caso tal de sumar de a tres, Inter sumaría 20 puntos y estaría a tan solo tres del octavo lugar, que lo ocuparía justamente su rival.
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Por parte de Independiente Medellín, llegan mejor ubicados cerrando la clasificación a los ocho mejores con 23 unidades. Si el equipo antioqueño logra ganar, llegaría a la sexta posición con los mismos puntos del quinto, pero con una diferencia de gol menor.
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Cristian Dájome (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Joan Castro.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Anderson Murillo sustituyendo a Baldomero Perlaza.
Empieza segunda parte Inter Bogotá 1, Independiente Medellín 0.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Daniel Cataño sustituyendo a John Montaño.
Final primera parte, Inter Bogotá 1, Independiente Medellín 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronaldo Julio (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rubén Manjarrés.
Frank Fabra (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Frank Fabra (Independiente Medellín).
Ronaldo Julio (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Kevin Mantilla (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Agustín Martegani con un centro al área.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Miguel Pernía.
Jeison Medina (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Johan Caballero (Inter Bogotá) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Joan Castro.
Falta de Didier Moreno (Independiente Medellín).
Cristian Dájome (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Agustín Martegani intentó un pase en profundidad pero Baldomero Perlaza estaba en posición de fuera de juego.
Kevin Mantilla (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Rubén Manjarrés (Inter Bogotá).
Falta de John Montaño (Independiente Medellín).
Johan Caballero (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Inter Bogotá 1, Independiente Medellín 0. Johan Caballero (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Larry Vásquez.
Remate fallado por Alfonso Simarra (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Agustín Martegani con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Joan Castro.
Remate fallado por Ronaldo Julio (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Johan Caballero.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Yony González.
Remate fallado por Miguel Pernía (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Didier Moreno.
Falta de Agustín Martegani (Independiente Medellín).
Carlos Vivas (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Agustín Martegani (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil. Asistencia de Didier Moreno con un pase de cabeza.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Agustín Irazoque.
Remate fallado por Agustín Irazoque (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Rubén Manjarrés con un centro al área tras un saque de esquina.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Salvador Ichazo (Independiente Medellín).
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Salvador Ichazo.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronaldo Julio (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Johan Caballero.
Remate fallado por Agustín Irazoque (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Agustín Martegani intentó un pase en profundidad pero John Montaño estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Rubén Manjarrés (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento