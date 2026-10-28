“Se percibe un régimen en Brasil”: Marcel van Hattem denunció persecución política a Bolsonaro

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Marcel Van Hattem, diputado brasileño del partido Novo y vicejefe de la oposición en la Cámara de Diputados, aseguró en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que existe una persecución política contra el sector opositor en Brasil.

Van Hattem sostuvo que las decisiones judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro y su entorno responden a una estrategia para debilitar a la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

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También afirmó que Brasil atraviesa un “régimen de excepción” y defendió el derecho de quienes se consideran perseguidos políticamente a solicitar asilo en otro país.

Marcel Van Hattem cuestiona proceso judicial contra Jair Bolsonaro

Al referirse a la condena del expresidente Jair Bolsonaro, el dirigente brasileño aseguró que no contó con un juicio justo y cuestionó la actuación de los magistrados de la Corte Suprema que participaron en el proceso.

Van Hattem señaló que varios de esos jueces fueron designados en el pasado por Lula da Silva y afirmó que uno de ellos había sido abogado del actual mandatario brasileño. Con esos argumentos, puso en duda la imparcialidad del proceso judicial contra el exmandatario.

El diputado también comparó la situación de Bolsonaro con los procesos judiciales que enfrentó Lula en el pasado. Según su interpretación, ambos casos tuvieron condiciones diferentes y las decisiones judiciales contra el expresidente Bolsonaro evidenciarían una persecución política.

Flavio Bolsonaro y las investigaciones por el caso Banco Master

Frente a estos señalamientos, Van Hattem sostuvo que los recursos utilizados para financiar la película correspondían a un patrocinio que, según él, era legítimo. También argumentó que otras empresas de comunicación brasileñas habrían recibido financiación del mismo banco.

El diputado estableció una diferencia entre esos patrocinios y el contrato que, según afirmó, habría tenido el banco con el entorno de Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema brasileña. A partir de esa comparación, cuestionó la manera en que se han presentado las acusaciones contra Flavio Bolsonaro.

Durante la entrevista, Van Hattem también rechazó los señalamientos relacionados con supuestas cuentas internacionales y cuestionó las actuaciones de las autoridades judiciales. Sus declaraciones no constituyen, por sí mismas, una verificación independiente de los hechos investigados.

¿Quién liderará la oposición a Lula da Silva?

Otro de los asuntos abordados fue el futuro del liderazgo de la oposición brasileña ante la salida de Flavio Bolsonaro del país.

Van Hattem reconoció que no tenía información confirmada sobre el paradero del senador ni sobre sus planes inmediatos. Explicó que, según algunas informaciones de prensa mencionadas durante la conversación, Flavio podría ofrecer una rueda de prensa en Estados Unidos para explicar sus próximos pasos.

El dirigente recordó que Flavio Bolsonaro había manifestado previamente su intención de asumir el liderazgo de la oposición. Sin embargo, insistió en que no había hablado con él y que desconocía si ya había llegado a territorio estadounidense.

Van Hattem defiende el asilo político y habla de un régimen de excepción

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Flavio Bolsonaro se declare presidente en el exilio, siguiendo el ejemplo de otros dirigentes opositores, Van Hattem respondió que no tenía información para confirmar esa posibilidad.

No obstante, defendió el derecho al asilo político y citó el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a buscar asilo y disfrutar de él en otros países frente a la persecución.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: