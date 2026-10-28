“Necesitamos claridad, víctimas del terremoto merecen respuestas”: Simón Molina sobre Fondo Milagro

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El representante a la Cámara Simón Molina, del partido Creemos, reconoció en 6AM W de Caracol Radio que ha faltado información pública sobre el funcionamiento del Fondo Milagro y pidió al Gobierno acelerar las acciones para atender a las víctimas del terremoto y garantizar respuestas claras sobre el proceso de reconstrucción.

El congresista aseguró que las personas afectadas merecen conocer oportunamente los avances de las ayudas y las medidas que se están adoptando para recuperar las zonas afectadas.

“Las víctimas merecen información clara, precisa, en los tiempos adecuados”, afirmó Molina, quien reconoció que, aunque en el Congreso se han realizado reuniones de seguimiento con funcionarios del Gobierno, hace falta ampliar la información que recibe la ciudadanía.

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El representante insistió en que la atención a los damnificados debe avanzar con mayor rapidez, pues las comunidades siguen esperando soluciones concretas.

Durante la entrevista, se abordó la denuncia del senador Wally Rodríguez quien anunció acciones de control político por presunta inacción y duplicidad de funciones entre el Fondo Milagro y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el debate se mencionó el caso de Dosquebradas, Risaralda, donde, según las cifras expuestas durante la entrevista, habría 8.100 familias afectadas, frente a 300 subsidios anunciados.

Al respecto, Molina señaló que la magnitud de las afectaciones representa un desafío importante para el país y que la reconstrucción requeriría más de $50 billones.

El congresista explicó que, debido a la situación fiscal y financiera, no es posible disponer de todos esos recursos de manera inmediata. Sin embargo, reconoció que se necesitan mayores avances para responder a las necesidades de las comunidades.

“El Gobierno ha hecho avances, ha hecho esfuerzos, pero todavía hace falta que hagan mucho más y que le resolvamos el problema a la gente”, manifestó.

Reconstrucción tras el terremoto: proponen acelerar la inversión privada

Molina destacó el mecanismo de reconstrucción por impuestos como una de las alternativas impulsadas para financiar la recuperación de las zonas afectadas.

Según explicó, este esquema permite que empresas privadas realicen inversiones destinadas a la reconstrucción y descuenten esos recursos de sus obligaciones tributarias.

El objetivo, de acuerdo con el representante, es agilizar las intervenciones, facilitar la participación del sector privado y evitar que los recursos tengan que pasar por diferentes entidades públicas para su ejecución.

No obstante, insistió en que las dificultades presupuestales no deben impedir que el Gobierno presente respuestas concretas a los damnificados.

Para Molina, además de avanzar en la financiación de las obras, es necesario establecer un cronograma que permita a las víctimas conocer cómo se desarrollará la atención y cuáles son los tiempos previstos para las soluciones.

“Necesitamos que haya respuestas más claras, un plan y un cronograma que les dé tranquilidad a las víctimas de cómo van a ser atendidas”, sostuvo.

Simón Molina pide rendición de cuentas sobre el Fondo Milagro

Frente a los cuestionamientos sobre la falta de información, el congresista aseguró que en el Congreso existe una comisión de seguimiento a la reconstrucción del país, en la que han participado funcionarios como el gerente del Fondo Milagro, el ministro de Hacienda y el director de la UNGRD.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: