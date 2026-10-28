J’Laboy y el Colombiano Lobelo unen a Puerto Rico y la costa colombiana en “Bailalo”

El cantautor puertorriqueño J Laboy abre una nueva etapa en Colombia con “Báilalo”, su nueva colaboración con el cantautor barranquillero Lobelo.

El sencillo llega a todas la plataformas

digitales el viernes 9 de octubre, junto a su video oficial. “Báilalo” es un tema de salsa urbana compuesto por J Laboy y Lobelo, bajo la producción musical del productor puertorriqueño Ángel Luis Segarra (Segarra Music).

Las voces se grabaron en

Manguaré Records, en Bogotá. La canción cuenta la historia de un hombre que ya no reconoce

a la mujer de la que se enamoró: ahora ella vive de fiesta y quiere volver, pero él solo puede recordarla en la pista de baile. Una historia de desamor que se canta bailando, y que mezcla el sabor boricua con un guiño directo a la costa colombiana.

“Quería que este sencillo mezclara la identidad sonora de la costa colombiana con mi sonido caribeño de Puerto Rico, y hoy estoy seguro de que junto a Lobelo hicimos un tema que se disfruta igual en Puerto Rico que en Barranquilla”, expresó J Laboy.

J Laboy y Lobelo conocieron el trabajo del otro a través de las redes sociales en 2024, pero no fue hasta 2026 cuando se presentó la oportunidad de hacer una colaboración con estas características.

*Mas sobre J’ Laboy*

J Laboy nació en Humacao, Puerto Rico, y creció en el pueblo de Yabucoa. Se formó en la música típica folclórica puertorriqueña y luego dio el salto a la música tropical del país, donde ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales.

Desde hace casi una década forma parte del equipo de trabajo del artista puertorriqueño Elvis Crespo, donde asume roles de solista estelar

en sus giras por Europa, Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica.