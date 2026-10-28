Francisco Muñoz, designado en la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción

El cartagenero Francisco Muñoz Atuesta, reconocido por su trabajo en defensa del patrimonio cultural sumergido y su interés en la protección del Galeón San José, asumirá una nueva responsabilidad en el ámbito del control social y la participación ciudadana en Colombia.

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Muñoz Atuesta fue designado como Comisionado Ciudadano de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, en representación del sector de las veedurías ciudadanas. Su nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1476 del 30 de septiembre de 2026, expedido por la Presidencia de la República, para un período de cuatro años.

Tras conocerse la designación, el cartagenero manifestó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública y los mecanismos de participación de la sociedad en los asuntos del Estado.

El nuevo comisionado ejercerá sus funciones ad honórem, es decir, sin recibir remuneración por esta labor. Asimismo, expresó su agradecimiento al presidente de la República por la confianza depositada en él y a las veedurías ciudadanas que respaldaron su postulación para representar a este sector.

Con esta designación, Muñoz Atuesta se vincula a un espacio de participación ciudadana orientado a promover el seguimiento de las acciones públicas y la lucha contra la corrupción, desde la representación de organizaciones y sectores de la sociedad civil.