Escuela de Gobierno proyecta inversión de $2.500 millones para año 2027

La Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, bajo la dirección de Robinson Casarrubia, presentó ante el Concejo Distrital el informe de ejecución presupuestal de la vigencia 2026, con corte al 15 de septiembre, y la proyección del presupuesto de la dependencia para 2027, en el marco de los ejercicios de seguimiento y planeación institucional.

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Durante la presentación, se expusieron los avances del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad, la ejecución de los recursos, las acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana, la formación en liderazgo y el trabajo territorial que desarrolla la entidad en las tres localidades del Distrito. Asimismo, se destacó el compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo seguimos trabajando para fortalecer la cultura ciudadana, promover la participación y formar liderazgos que contribuyan a la transformación de Cartagena. Cada una de nuestras acciones está orientada a acercar la institucionalidad a las comunidades y a brindar herramientas para que los ciudadanos sean protagonistas en la construcción de ciudad”, señaló Robinson Casarrubia, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.

En este espacio también se abordaron las líneas de trabajo que orientan la gestión de la Escuela de Gobierno, con énfasis en los procesos pedagógicos y las estrategias dirigidas a fortalecer las capacidades de los ciudadanos para participar activamente en la construcción de ciudad. Estas iniciativas buscan promover el sentido de pertenencia, la corresponsabilidad y el ejercicio de una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes.

La presentación del proyecto de presupuesto para 2027 permitió exponer la proyección de los recursos necesarios para dar continuidad a los programas y acciones de la dependencia. Este ejercicio hace parte del seguimiento institucional a la gestión y de la planeación de las actividades previstas para la próxima vigencia, de acuerdo con las prioridades y los objetivos establecidos.

Para la vigencia 2027, la entidad proyecta un presupuesto de inversión de $2.500 millones, financiado con Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD).

Con estos avances, la Escuela de Gobierno y Liderazgo continúa trabajando por una Cartagena con más cultura ciudadana, participación y liderazgo, a través de programas, estrategias pedagógicas y proyectos orientados a generar un impacto positivo en las comunidades y contribuir a la construcción de una ciudad más participativa y comprometida con el bienestar colectivo.