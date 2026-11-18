Aeropuerto de Cartagena supera los 6,4 millones de pasajeros movilizados en 2026
La cifra supera en más de 44.200 viajeros el balance registrado durante el mismo periodo de 2025
De acuerdo con el balance entregado por la terminal aérea, durante octubre se movilizaron más de 604.000 pasajeros, de los cuales 492.760 correspondieron a viajeros nacionales y 112.216 a pasajeros internacionales, entre llegadas y salidas.
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Uno de los periodos de mayor movimiento fue la semana de receso escolar, cuando el aeropuerto registró un promedio superior a los 20.100 pasajeros diarios. En el mercado nacional, las rutas domésticas alcanzaron los 5.060.647 viajeros acumulados en lo corrido del año, con más de 103.800 usuarios adicionales frente a 2025.
En cuanto a la conectividad internacional, durante octubre transitaron 112.216 pasajeros por la terminal. Además, los vuelos de salida hacia destinos internacionales registraron un factor de ocupación del 86 %, mientras que las operaciones nacionales alcanzaron una ocupación promedio del 84 % en sus vuelos de salida.
De cara a la temporada de fin de año, el aeropuerto se prepara para recibir nuevas operaciones aéreas que fortalecerán la conexión de Cartagena con destinos de Norteamérica, Europa y Sudamérica.
Entre las novedades se encuentran los vuelos directos de Avianca hacia Nueva York y Santiago de Chile; las operaciones de Air Canada hacia Toronto y Montreal, que comenzaron el 17 de noviembre; la ruta de NEOS entre Milán y Cartagena, prevista para el 4 de diciembre; y las conexiones de United Airlines hacia Washington y Houston, a partir del 17 de diciembre. Asimismo, Frontier Airlines comenzará a operar la ruta Cartagena-Orlando desde el 19 de diciembre.