De acuerdo con el balance entregado por la terminal aérea, durante octubre se movilizaron más de 604.000 pasajeros, de los cuales 492.760 correspondieron a viajeros nacionales y 112.216 a pasajeros internacionales, entre llegadas y salidas.

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Uno de los periodos de mayor movimiento fue la semana de receso escolar, cuando el aeropuerto registró un promedio superior a los 20.100 pasajeros diarios. En el mercado nacional, las rutas domésticas alcanzaron los 5.060.647 viajeros acumulados en lo corrido del año, con más de 103.800 usuarios adicionales frente a 2025.

En cuanto a la conectividad internacional, durante octubre transitaron 112.216 pasajeros por la terminal. Además, los vuelos de salida hacia destinos internacionales registraron un factor de ocupación del 86 %, mientras que las operaciones nacionales alcanzaron una ocupación promedio del 84 % en sus vuelos de salida.

De cara a la temporada de fin de año, el aeropuerto se prepara para recibir nuevas operaciones aéreas que fortalecerán la conexión de Cartagena con destinos de Norteamérica, Europa y Sudamérica.

Entre las novedades se encuentran los vuelos directos de Avianca hacia Nueva York y Santiago de Chile; las operaciones de Air Canada hacia Toronto y Montreal, que comenzaron el 17 de noviembre; la ruta de NEOS entre Milán y Cartagena, prevista para el 4 de diciembre; y las conexiones de United Airlines hacia Washington y Houston, a partir del 17 de diciembre. Asimismo, Frontier Airlines comenzará a operar la ruta Cartagena-Orlando desde el 19 de diciembre.