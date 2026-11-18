Las autoridades adelantan gestiones para establecer quiénes son los familiares de un hombre cuyo cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, luego de ser encontrado sin vida en un terreno enmontado entre los barrios Albornoz y Arroz Barato.

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El caso fue reportado después de que el cadáver ingresara a las instalaciones forenses durante la tarde del lunes festivo 16 de noviembre. Desde entonces, el organismo busca establecer su identidad y contactar a personas cercanas que puedan reconocerlo.

Según los datos suministrados por Medicina Legal, la víctima tendría entre 24 y 30 años, mide aproximadamente 1,82 metros y sería de contextura delgada y piel negra. Entre los rasgos que podrían facilitar su reconocimiento están los espacios entre sus dientes y el cabello teñido de rubio.

Al momento del hallazgo llevaba puesta ropa deportiva de color negro y zapatos blancos.

De acuerdo con la información conocida, el cuerpo presentaba lesiones en distintas partes, por lo que las circunstancias de su fallecimiento son materia de investigación. Los detalles relacionados con el caso serán comunicados a sus familiares una vez se concrete el proceso de identificación.