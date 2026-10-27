Universidad Militar Nueva Granada abre inscripciones 2027-1 con educación pública de calidad

Colombia

La institución ofrece programas tecnológicos, posgrados en diferentes disciplinas académicas, con alternativas de formación presencial y a distancia. Además, brinda beneficios económicos que facilitan el acceso de los estudiantes a sus programas educativos.La investigación, innovación y la excelencia académica son las propuestas educativas que brinda la universidad en las diferentes facultades de ingeniería, ciencias económicas, derecho, medicina, ciencias de la salud, relaciones internacionales, estrategia y seguridad.

Educación pública con beneficios económicos

Como institución pública cuenta con alternativas de apoyo económico, entre ellas la Política de Gratuidad “Puedo Estudiar”, una iniciativa del Gobierno nacional que cubre el valor total de la matrícula para estudiantes en programas de pregrado que cumplan los requisitos establecidos.

El acceso a este beneficio depende del cumplimiento de las condiciones, los requisitos documentales y los procedimientos de postulación establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad. Razón por la cual, los interesados deben completar los procesos de inscripción y admisión de manera oportuna.

Además, la UMNG habilita otros beneficios económicos entre los que se destacan:

Descuento electoral del 10 %: es dirigido a quienes acrediten el cumplimiento de las condiciones legales e institucionales requeridas para acceder a este beneficio.

es dirigido a quienes acrediten el cumplimiento de las condiciones legales e institucionales requeridas para acceder a este beneficio. Descuento de institucionalidad del 30 %: es destinado a estudiantes que cumplan con los criterios de clasificación institucional.

es destinado a estudiantes que cumplan con los criterios de clasificación institucional. Beneficio del 30 %: aplicable para egresados de pregrado y programas tecnológicos de la UMNG en posgrados.

Los beneficios anteriormente mencionados están sujetos a condiciones de aplicación y, cuando corresponda, renovación. Su reconocimiento depende de la verificación institucional de cada programa y de las disposiciones aplicables a cada programa y estudiante.

Programas para diferentes proyectos de vida

La oferta académica de la UMNG incluye programas tecnológicos y profesionales, así como especializaciones, maestrías y doctorados en las siguientes áreas:

Ingeniería: programas orientados a la tecnología, la innovación y el desarrollo de soluciones en diferentes campos de la ingeniería.

programas orientados a la tecnología, la innovación y el desarrollo de soluciones en diferentes campos de la ingeniería. Ciencias Económicas: oferta académica en Economía, Administración y Contaduría, además de la Tecnología en Contabilidad y Tributaria.

oferta académica en Economía, Administración y Contaduría, además de la Tecnología en Contabilidad y Tributaria. Derecho: formación jurídica con perspectiva nacional e internacional, cuenta con la Tecnología en Investigación Judicial y Criminalística.

formación jurídica con perspectiva nacional e internacional, cuenta con la Tecnología en Investigación Judicial y Criminalística. Medicina y Ciencias de la Salud: programas enfocados en la formación de profesionales del sector salud, así como la Tecnología en Atención Prehospitalaria.

programas enfocados en la formación de profesionales del sector salud, así como la Tecnología en Atención Prehospitalaria. Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad: estudios vinculados con los escenarios nacionales e internacionales, además con el pregrado de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el trabajo.

estudios vinculados con los escenarios nacionales e internacionales, además con el pregrado de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el trabajo. Ciencias Básicas y Aplicadas: programas relacionados con las dinámicas y los desafíos de los escenarios nacionales e internacionales, además del pregrado en Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo.

programas relacionados con las dinámicas y los desafíos de los escenarios nacionales e internacionales, además del pregrado en Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo. Educación a Distancia: siete pregrados virtuales o a distancia con alternativas de formación.

siete pregrados virtuales o a distancia con alternativas de formación. Educación y Humanidades: oferta académica que incluye la Licenciatura en Educación para la Paz, orientada a la formación de docentes, investigadores y gestores comprometidos con la construcción de paz

La oferta de posgrados incluye especializaciones, maestrías y doctorados dirigidos a profesionales que buscan profundizar sus conocimientos y fortalecer sus competencias laborales. Los programas disponibles, sus modalidades, requisitos de ingreso y calendarios pueden consultarse en los canales oficiales de admisiones de la Universidad.

La UMNG tiene presencia en Bogotá, Cajicá, Villavicencio y Becerril

Sede Bogotá, calle 100: sede ubicada en la carrera 11 # 101-80.

sede ubicada en la carrera 11 # 101-80. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Bogotá: ubicada en la transversal 3 # 49-00.

ubicada en la transversal 3 # 49-00. Campus Nueva Granada, Cajicá: localizado en el kilómetro 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá.

localizado en el kilómetro 2 de la vía Cajicá-Zipaquirá. Centro de Experiencia y Orientación en Villavicencio: centro de atención y orientación para los interesados en la oferta institucional.

centro de atención y orientación para los interesados en la oferta institucional. Becerril, Cesar: punto de atención y asesoría para quienes deseen conocer los programas y servicios que ofrece la institución.

Elegir a la Universidad Militar Nueva Granada significa acceder a una institución pública comprometida con la calidad académica, la formación integral, la investigación y el desarrollo del país. Su oferta de programas y sus alternativas de apoyo económico representan oportunidades para quienes desean comenzar una carrera, continuar su formación o avanzar hacia nuevos retos profesionales.

Consulta la oferta académica y los procesos de admisión en www.umng.edu.co.

Institución de educación superior. Vigilada MinEducación.