Representantes de EE.UU. y Cuba chocan durante Asamblea General de Naciones Unidas, así fue la pelea

Bandera de Estados Unidos y Cuba, imagen de referencia. Foto: Getty Images / Oleksii Liskonih

El debate sobre el embargo estadounidense contra Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas se interrumpió brevemente el martes tras un fuerte intercambio entre el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Como cada año desde 1992, Cuba presenta una resolución no vinculante que reclama el fin del embargo estadounidense vigente desde 1962.

El texto comenzó a debatirse hoy y será sometido a votación este miércoles 28 de octubre. Este año, La Habana también solicitará el levantamiento del bloqueo petrolero que Washington aplica a Cuba desde enero.

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El choque diplomático

Mientras Waltz se dirigía a la Asamblea desde la tribuna, Rodríguez y otros diplomáticos cubanos golpearon una mesa en señal de protesta.

El canciller abandonó entonces su asiento y se acercó a la tribuna para solicitar una moción de orden contra el embajador estadounidense, quien denunciaba, entre otros asuntos, la represión en la isla comunista.

“Esto son las Naciones Unidas. No es su dictadura comunista. No puede silenciarme”, dijo Waltz al jefe de la diplomacia cubana.

“Usted es un mentiroso”, respondió Rodríguez.

La presidencia de la Asamblea suspendió brevemente la sesión y pidió a los representantes que regresaran a sus asientos.

Presión de la Casa Blanca

La Habana acusa a Washington de llevar a cabo una campaña de presiones “sin precedentes” para que varios países retiren su respaldo a la resolución contra el embargo.

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Habitualmente, Cuba obtiene un amplio apoyo en la Asamblea General. Sin embargo, en 2025 la resolución recibió 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, el respaldo más débil en los últimos 20 años.

Las autoridades cubanas atribuyeron esa caída a la campaña diplomática impulsada por Washington.