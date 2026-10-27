Migración Colombia reportó 49 extranjeros inadmitidos en aeropuerto de Cartagena

Migración Colombia y la Policía Nacional, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, adelantaron en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena un programa de capacitación orientado al fortalecimiento de las acciones de prevención, verificación y detección temprana de ciudadanos extranjeros que pudieran representar un riesgo para la seguridad ciudadana, especialmente frente a posibles conductas relacionadas con la explotación sexual y otras vulneraciones de los derechos de niños y adolescentes.

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Como resultado de las actividades de control adelantadas y de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la capacitación, durante las dos últimas semanas, se logró la detección de 49 ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades, quienes fueron inadmitidos, luego de las verificaciones y valoraciones individuales correspondientes que permitieron determinar que la presencia de estas personas en el país representaba un riesgo para la seguridad ciudadana, en especial la de niños y adolescentes.

Es importante precisar que las decisiones de inadmisión corresponden a actuaciones administrativas individuales, sustentadas en las circunstancias verificadas en cada caso y en las disposiciones migratorias aplicables.

Por tanto, los indicadores de riesgo identificados no deben presentarse, por sí solos, como una declaración judicial de responsabilidad penal.

En este mismo periodo, no fue autorizado el ingreso de otros 10 extranjeros, quienes por diferentes circunstancias como carecer de la documentación exigida, alertas internacionales, etc. no cumplían con los requisitos de ingreso.

En la capacitación participaron Oficiales de Migración Colombia y de la Policía Nacional, quienes fortalecieron sus conocimientos, técnicas y métodos de identificación de perfiles de riesgo, análisis de información previa, observación de comportamientos, desarrollo de entrevistas y detección de posibles indicadores asociados a la intención de realizar actividades sexuales ilícitas o de explotar sexualmente a personas en el territorio nacional.

La identificación temprana de estas posibles situaciones de riesgo permite adoptar medidas preventivas antes de que se materialicen conductas que puedan afectar a la población, en especial a los niños, niñas y adolescentes, quienes requieren una protección reforzada frente a cualquier forma de explotación, abuso o violencia sexual.